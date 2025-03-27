https://ria.ru/20250327/diplomatiya-2007595484.html

Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США

Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США - РИА Новости, 27.03.2025

Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" вопросами возобновления авиасообщения между США и РФ, облегчением визовых... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:52:00+03:00

2025-03-27T03:52:00+03:00

2025-03-27T04:56:00+03:00

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александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" вопросами возобновления авиасообщения между США и РФ, облегчением визовых процедур для рядовых россиян и возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов."Речь идёт не только об облегчении визовых процедур для сотрудников наших дипмиссий и простых граждан, упрощении режима поездок по стране пребывания для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности, но и о таких "трудных вопросах", как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности Российской Федерации, и возобновлении прямого воздушного сообщения с Россией, прерванного по вине Вашингтона. Всем этим имею в виду предметно заняться", - сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.Он отметил, что практическая работа "взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать", руководствуясь принципом "строгой взаимности".

https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, александр дарчиев