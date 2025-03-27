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В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 27.03.2025
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16:14 27.03.2025 (обновлено: 16:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/delo-2007724524.html
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 27.03.2025
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:14:00+03:00
2025-03-27T16:49:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским Еманжелинском, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее областной главк МЧС сообщил, что в поселке Красногорский в результате взрыва газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек, еще трое пострадали. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, погибшей является 83-летняя местная жительница.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Челябинская область
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Челябинской области

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в поселке Красногорский Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским Еманжелинском, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее областной главк МЧС сообщил, что в поселке Красногорский в результате взрыва газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек, еще трое пострадали.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибшей является 83-летняя местная жительница.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская область
 
 
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