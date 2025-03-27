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В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 27.03.2025
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:14:00+03:00
2025-03-27T16:14:00+03:00
2025-03-27T16:49:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским Еманжелинском, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее областной главк МЧС сообщил, что в поселке Красногорский в результате взрыва газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек, еще трое пострадали. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, погибшей является 83-летняя местная жительница.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Челябинская область
В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Челябинской области