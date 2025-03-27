https://ria.ru/20250327/datchiki-2007744330.html

Предприятия Москвы создают инновационные датчики и наращивают их выпуск

Предприятия Москвы создают инновационные датчики и наращивают их выпуск - РИА Новости, 27.03.2025

Предприятия Москвы создают инновационные датчики и наращивают их выпуск

За январь и февраль текущего года московские предприятия увеличили на 54,2% выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:00:00+03:00

2025-03-27T18:00:00+03:00

2025-03-27T18:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. За январь и февраль текущего года московские предприятия увеличили на 54,2% выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а еще контрольно-измерительной аппаратуры, сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов."Порядка 760 столичных предприятий задействованы в отрасли приборостроения. При поддержке города они регулярно наращивают производство и осваивают новые технологичные решения. Например, за первые два месяца 2025 года столичные промышленники выпустили в 1,5 раза больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры, чем за аналогичный период 2024-го", – цитирует пресс-служба Гарбузова.Например, московская компания "АТБ Электроника" продемонстрировала новый контроллер для автоматизированных систем управления. Данный прибор значительно облегчает процесс эксплуатации оборудования. Этот инновационный прибор применяется для управления технологическими процессами, инженерными системами зданий, промышленным климатическим оборудованием, вентиляционными установками и центральными кондиционерами. Функционал контроллера выполняет свою работу с помощью встроенного ПО.По словам главного конструктора компании Дмитрия Смелова, чтобы обеспечить надежное соединение устройств, разработаны спецмодули. Эти устройства не нуждаются в наружных шлейфах, при этом облегчают монтаж, а еще исключают риск обрыва связи. На эту технологию предприятие получило два патента. Этот товар пользуется спросом в стране."Компания производитель готовит расширение возможностей линейки. Надежность, жесткое соединение, безопасность, снижение вероятности выхода из строя систем управления и сокращение затрат на техническое обслуживание оборудования — наш приоритет", – подчеркнул Смелов.Другое столичное предприятие - "РадиоТех" - разрабатывает и выпускает беспроводные автономные датчики, работающие от батареи примерно 10 лет. Эти устройства почти не нуждаются в обслуживании. За январь и февраль этого года предприятие нарастило выпуск продукта на 15%. Из-за роста выпуска товаров предприятие вводит в строй новые производственные мощности. Сейчас завод серийно производит 45 различных устройств, из которых 10 – добавилось в 2024 году. Предприятие обладает 11 патентами в области связи.Товары компании применяют в совершенно разных сферах народного хозяйства. Так, датчики температуры и влажности воздуха пользуются спросом у производителей в сельскохозяйственном секторе, а еще в аэропортах. Датчики уровня воды работают в ливневой канализации города, а также на водопропускных сооружениях железных дорог. Метки контроля персонала востребованы в строительной отрасли и нефтегазовом секторе.Еще предприятие производит приемники сигналов. Их устанавливают на высотках, башнях, телевышках. За счет огромного радиуса действия – приемников требуется немного. Например, столица накрыта телекоммуникационной сетью всего из 50 приемников. Это обеспечивает покрытие даже в подземных объектах.

https://ria.ru/20250326/liksutov-2007309035.html

https://ria.ru/20250326/mikroelektronika-2007311780.html

https://ria.ru/20250324/liksutov-2007011788.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов