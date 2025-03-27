https://ria.ru/20250327/darchiev-2007595583.html

Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов

Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов - РИА Новости, 27.03.2025

Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:53:00+03:00

2025-03-27T03:53:00+03:00

2025-03-27T04:56:00+03:00

сша

россия

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александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов."Речь идёт <...> и о таких "трудных вопросах", как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности Российской Федерации", - сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.

https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, александр дарчиев