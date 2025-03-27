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Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов - РИА Новости, 27.03.2025
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03:53 27.03.2025 (обновлено: 04:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007595583.html
Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов
Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов - РИА Новости, 27.03.2025
Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов
Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:53:00+03:00
2025-03-27T04:56:00+03:00
сша
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в мире
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов."Речь идёт &lt;...&gt; и о таких "трудных вопросах", как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности Российской Федерации", - сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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сша, россия, в мире, александр дарчиев
США, Россия, В мире, Александр Дарчиев
Посол в США Дарчиев займется возвращением конфискованных у России объектов

Посол в США Дарчиев займется возобновлением прямого авиасообщения

© Фото : Посольство России в СШАЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Посольство России в США
Здание посольства России в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов.
"Речь идёт <...> и о таких "трудных вопросах", как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности Российской Федерации", - сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России
03:11
 
СШАРоссияВ миреАлександр Дарчиев
 
 
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