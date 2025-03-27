https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007587497.html

Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот

Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот

Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T00:41:00+03:00

2025-03-27T00:41:00+03:00

2025-03-27T00:41:00+03:00

общество

россия

олег николаев (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот. "Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Это была очень сложная ситуация. В 2020 году очередь накапливалась, и мы планомерно принимали решение... Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь", - сказал Николаев на встрече с президентом. Кроме того, губернатор подчеркнул, что ситуация с обеспечением жильем многодетных семей тоже улучшилась.

https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986230369.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, олег николаев (политик), владимир путин