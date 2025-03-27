Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот
Николаев доложил Путину об улучшении ситуации в Чувашии с жильем для детей-сирот
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот.
"Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Это была очень сложная ситуация. В 2020 году очередь накапливалась, и мы планомерно принимали решение... Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь", - сказал Николаев на встрече с президентом.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что ситуация с обеспечением жильем многодетных семей тоже улучшилась.
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