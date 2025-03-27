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Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот - РИА Новости, 27.03.2025
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00:41 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007587497.html
Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот
Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот
Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот. РИА Новости, 27.03.2025
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общество
россия
олег николаев (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот. "Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Это была очень сложная ситуация. В 2020 году очередь накапливалась, и мы планомерно принимали решение... Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь", - сказал Николаев на встрече с президентом. Кроме того, губернатор подчеркнул, что ситуация с обеспечением жильем многодетных семей тоже улучшилась.
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общество, россия, олег николаев (политик), владимир путин
Общество, Россия, Олег Николаев (политик), Владимир Путин
Глава Чувашии доложил Путину об улучшении ситуации с жильем для сирот

Николаев доложил Путину об улучшении ситуации в Чувашии с жильем для детей-сирот

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот.
"Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Это была очень сложная ситуация. В 2020 году очередь накапливалась, и мы планомерно принимали решение... Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь", - сказал Николаев на встрече с президентом.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что ситуация с обеспечением жильем многодетных семей тоже улучшилась.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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ОбществоРоссияОлег Николаев (политик)Владимир Путин
 
 
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