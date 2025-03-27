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Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
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07:08 27.03.2025 (обновлено: 11:08 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/chemezov-2007603169.html
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов
Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:08:00+03:00
2025-03-27T11:08:00+03:00
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они", — сказал он.При этом необходимо помнить, что Россия воюет с сильным противником, технически хорошо оснащенным, подчеркнул Чемезов."Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран. В том числе ведущие западные державы. Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело! Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно", — считает глава "Ростеха". По его словам, работа с трофейными образцами помогает совершенствовать отечественные вооружения, повышать защищенность машин и мощь средств поражения.Чемезов отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. По его словам, прежде всего это связано с тем, что российская продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий, и это ее неоспоримое преимущество.
https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855521.html
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов

Чемезов: Россия воюет с хорошо оснащенным противником

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
"Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они", — сказал он.
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При этом необходимо помнить, что Россия воюет с сильным противником, технически хорошо оснащенным, подчеркнул Чемезов.
"Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран. В том числе ведущие западные державы. Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело! Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно", — считает глава "Ростеха".
По его словам, работа с трофейными образцами помогает совершенствовать отечественные вооружения, повышать защищенность машин и мощь средств поражения.
Чемезов отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. По его словам, прежде всего это связано с тем, что российская продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий, и это ее неоспоримое преимущество.

Госкорпорация "Ростех" — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

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БезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостех
 
 
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