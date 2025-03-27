https://ria.ru/20250327/chemezov-2007603169.html

Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов

Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025

Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов

Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:08:00+03:00

2025-03-27T07:08:00+03:00

2025-03-27T11:08:00+03:00

безопасность

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они", — сказал он.При этом необходимо помнить, что Россия воюет с сильным противником, технически хорошо оснащенным, подчеркнул Чемезов."Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран. В том числе ведущие западные державы. Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело! Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно", — считает глава "Ростеха". По его словам, работа с трофейными образцами помогает совершенствовать отечественные вооружения, повышать защищенность машин и мощь средств поражения.Чемезов отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. По его словам, прежде всего это связано с тем, что российская продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий, и это ее неоспоримое преимущество.

https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855521.html

https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006737250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех