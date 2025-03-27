https://ria.ru/20250327/chemezov-2007603169.html
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов
Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:08:00+03:00
2025-03-27T07:08:00+03:00
2025-03-27T11:08:00+03:00
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155585/67/1555856797_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_441c8eadc60b23d5b98f753cf25c8fe4.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они", — сказал он.При этом необходимо помнить, что Россия воюет с сильным противником, технически хорошо оснащенным, подчеркнул Чемезов."Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран. В том числе ведущие западные державы. Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело! Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно", — считает глава "Ростеха". По его словам, работа с трофейными образцами помогает совершенствовать отечественные вооружения, повышать защищенность машин и мощь средств поражения.Чемезов отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. По его словам, прежде всего это связано с тем, что российская продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий, и это ее неоспоримое преимущество.
https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855521.html
https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006737250.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155585/67/1555856797_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_7005fa65e3843f244fb155737cc51bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
Россия воюет с хорошо оснащенным противником, заявил Чемезов
Чемезов: Россия воюет с хорошо оснащенным противником
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Изучение трофейной западной техники помогает усовершенствовать российские вооружения, ведь Россия воюет с сильным противником, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт"
.
"Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они", — сказал он.
При этом необходимо помнить, что Россия воюет с сильным противником, технически хорошо оснащенным, подчеркнул Чемезов.
"Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран. В том числе ведущие западные державы. Представьте масштаб их оборонных производств, с которым нам приходится иметь дело! Поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно", — считает глава "Ростеха".
По его словам, работа с трофейными образцами помогает совершенствовать отечественные вооружения, повышать защищенность машин и мощь средств поражения.
Чемезов отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. По его словам, прежде всего это связано с тем, что российская продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий, и это ее неоспоримое преимущество.
Госкорпорация "Ростех" — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.