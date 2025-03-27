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Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников
Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников
Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:18:00+03:00
2025-03-27T23:18:00+03:00
2025-03-27T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
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александр гусев (губернатор)
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Позднее были уничтожены еще несколько БПЛА на подлете к Воронежу."Отражение атаки БПЛА на Воронежскую область продолжается. Дежурными силами ПВО в одном из южных районов региона уничтожено ещё несколько БПЛА. Всего на настоящий момент в Воронежской области обнаружено и уничтожено более шести беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Кроме того, опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 19.44 мск, сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников
Гусев: в Воронежской области сбили 6 дронов, атака на регион продолжается