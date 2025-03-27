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Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 27.03.2025 (обновлено: 23:30 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007819449.html
Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников
Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников
Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:18:00+03:00
2025-03-27T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
украина
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Позднее были уничтожены еще несколько БПЛА на подлете к Воронежу."Отражение атаки БПЛА на Воронежскую область продолжается. Дежурными силами ПВО в одном из южных районов региона уничтожено ещё несколько БПЛА. Всего на настоящий момент в Воронежской области обнаружено и уничтожено более шести беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Кроме того, опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 19.44 мск, сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, украина, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), происшествия, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор), Происшествия, Воронеж
Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников

Гусев: в Воронежской области сбили 6 дронов, атака на регион продолжается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Позднее были уничтожены еще несколько БПЛА на подлете к Воронежу.
«
"Отражение атаки БПЛА на Воронежскую область продолжается. Дежурными силами ПВО в одном из южных районов региона уничтожено ещё несколько БПЛА. Всего на настоящий момент в Воронежской области обнаружено и уничтожено более шести беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 19.44 мск, сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)ПроисшествияВоронеж
 
 
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