https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007819449.html

Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников

Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025

Над Воронежской областью уничтожили не менее шесть беспилотников

Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:18:00+03:00

2025-03-27T23:18:00+03:00

2025-03-27T23:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

украина

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Не менее шести беспилотников уничтожены в Воронежской области, отражение атаки БПЛА на регион продолжается, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Позднее были уничтожены еще несколько БПЛА на подлете к Воронежу."Отражение атаки БПЛА на Воронежскую область продолжается. Дежурными силами ПВО в одном из южных районов региона уничтожено ещё несколько БПЛА. Всего на настоящий момент в Воронежской области обнаружено и уничтожено более шести беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Кроме того, опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 19.44 мск, сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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