https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007813078.html
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников
Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:34:00+03:00
2025-03-27T22:34:00+03:00
2025-03-27T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."Дежурными силами ПВО в одном из районов области на подлёте к Воронежу уничтожено ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности", - написал он в Telegram- канале.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, она была объявлена в 19.44 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников
Гусев: силы ПВО уничтожили еще несколько украинских дронов на подлете к Воронежу