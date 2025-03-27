https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007813078.html

На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников

На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025

На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников

Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:34:00+03:00

2025-03-27T22:34:00+03:00

2025-03-27T22:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

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вооруженные силы украины

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."Дежурными силами ПВО в одном из районов области на подлёте к Воронежу уничтожено ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности", - написал он в Telegram- канале.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, она была объявлена в 19.44 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж, украина, вооруженные силы украины, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)