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На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 27.03.2025 (обновлено: 22:40 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007813078.html
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников
Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:34:00+03:00
2025-03-27T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
украина
вооруженные силы украины
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."Дежурными силами ПВО в одном из районов области на подлёте к Воронежу уничтожено ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности", - написал он в Telegram- канале.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, она была объявлена в 19.44 мск.
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воронеж, украина, вооруженные силы украины, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников

Гусев: силы ПВО уничтожили еще несколько украинских дронов на подлете к Воронежу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Еще несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«
"Дежурными силами ПВО в одном из районов области на подлёте к Воронежу уничтожено ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности", - написал он в Telegram- канале.
Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, она была объявлена в 19.44 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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