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Центризбирком Белоруссии попал под санкции - РИА Новости, 27.03.2025
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16:12 27.03.2025 (обновлено: 16:34 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/belorussiya-2007723277.html
Центризбирком Белоруссии попал под санкции
Центризбирком Белоруссии попал под санкции - РИА Новости, 27.03.2025
Центризбирком Белоруссии попал под санкции
Евросоюз в четверг расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, добавил в списки 25 физлиц и семь организаций, следует из... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:12:00+03:00
2025-03-27T16:34:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Евросоюз в четверг расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, добавил в списки 25 физлиц и семь организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что под санкции, в частности, попал Центризбирком Белоруссии, а также его сотрудники, включая заместителя председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскую, членов белорусского избиркома.Под ограничениями также оказались судьи, бизнесмены и руководители белорусских предприятий.В числе организаций числятся компании ООО "Цыбулька-бел", РПУП "Завод точной электромеханики", ОАО "Планар", ООО "Ридотто", "Белорусские Лотереи", ОАО "Интеграл".Персональные санкции ЕС предполагают заморозку активов фигурантов на территории союза, а также запрет на поездки в страны сообщества.Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995790808.html
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз, россия, украина, в мире
Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евросоюз, Россия, Украина, В мире
Центризбирком Белоруссии попал под санкции

ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии
Пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Евросоюз в четверг расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, добавил в списки 25 физлиц и семь организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что под санкции, в частности, попал Центризбирком Белоруссии, а также его сотрудники, включая заместителя председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскую, членов белорусского избиркома.
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Под ограничениями также оказались судьи, бизнесмены и руководители белорусских предприятий.
В числе организаций числятся компании ООО "Цыбулька-бел", РПУП "Завод точной электромеханики", ОАО "Планар", ООО "Ридотто", "Белорусские Лотереи", ОАО "Интеграл".
Персональные санкции ЕС предполагают заморозку активов фигурантов на территории союза, а также запрет на поездки в страны сообщества.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
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