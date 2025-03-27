Центризбирком Белоруссии попал под санкции
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии
Пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Евросоюз в четверг расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, добавил в списки 25 физлиц и семь организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что под санкции, в частности, попал Центризбирком Белоруссии, а также его сотрудники, включая заместителя председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскую, членов белорусского избиркома.
Под ограничениями также оказались судьи, бизнесмены и руководители белорусских предприятий.
В числе организаций числятся компании ООО "Цыбулька-бел", РПУП "Завод точной электромеханики", ОАО "Планар", ООО "Ридотто", "Белорусские Лотереи", ОАО "Интеграл".
Персональные санкции ЕС предполагают заморозку активов фигурантов на территории союза, а также запрет на поездки в страны сообщества.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
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