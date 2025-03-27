https://ria.ru/20250327/belorussiya-2007723277.html

Центризбирком Белоруссии попал под санкции

Центризбирком Белоруссии попал под санкции - РИА Новости, 27.03.2025

Центризбирком Белоруссии попал под санкции

Евросоюз в четверг расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, добавил в списки 25 физлиц и семь организаций, следует из... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:12:00+03:00

2025-03-27T16:12:00+03:00

2025-03-27T16:34:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Евросоюз в четверг расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, добавил в списки 25 физлиц и семь организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что под санкции, в частности, попал Центризбирком Белоруссии, а также его сотрудники, включая заместителя председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскую, членов белорусского избиркома.Под ограничениями также оказались судьи, бизнесмены и руководители белорусских предприятий.В числе организаций числятся компании ООО "Цыбулька-бел", РПУП "Завод точной электромеханики", ОАО "Планар", ООО "Ридотто", "Белорусские Лотереи", ОАО "Интеграл".Персональные санкции ЕС предполагают заморозку активов фигурантов на территории союза, а также запрет на поездки в страны сообщества.Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.

https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995790808.html

https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html

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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз, россия, украина, в мире