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В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте
В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте - РИА Новости, 27.03.2025
В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте
Россия последовательно выступает против милитаризации любых территорий, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:17:00+03:00
2025-03-27T12:17:00+03:00
2025-03-27T12:55:00+03:00
россия
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия последовательно выступает против милитаризации любых территорий, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы властей в Париже построить новую военную базу на острове Майотта."Россия последовательно выступает против необоснованной милитаризации любых территорий с опасными последствиями для мира и безопасности отдельных регионов. Это в полной мере относится к весьма чувствительной зоне Индийского океана... Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа и наглядную демонстрацию его нежелания уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, его избирательного подхода к резолюциям Генассамблеи ООН", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250327/makron-2007640426.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Франция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте
В МИД выступили против планов Франции построить базу ВМС на Майотте