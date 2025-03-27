https://ria.ru/20250327/baza-2007649873.html

В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте

В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте - РИА Новости, 27.03.2025

В МИД прокомментировали планы Франции построить базу ВМС на Майотте

Россия последовательно выступает против милитаризации любых территорий, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:17:00+03:00

2025-03-27T12:17:00+03:00

2025-03-27T12:55:00+03:00

россия

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия последовательно выступает против милитаризации любых территорий, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы властей в Париже построить новую военную базу на острове Майотта."Россия последовательно выступает против необоснованной милитаризации любых территорий с опасными последствиями для мира и безопасности отдельных регионов. Это в полной мере относится к весьма чувствительной зоне Индийского океана... Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа и наглядную демонстрацию его нежелания уважать территориальную целостность Союза Коморских Островов, его избирательного подхода к резолюциям Генассамблеи ООН", - сказала Захарова в ходе брифинга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире