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При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин - РИА Новости, 27.03.2025
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16:25 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007726110.html
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин - РИА Новости, 27.03.2025
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин
При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:25:00+03:00
2025-03-27T16:25:00+03:00
хургада
россия
происшествия
в мире
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта."Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин", — сказал собеседник агентства.По его словам, пять человек по-прежнему находятся внутри батискафа, сейчас ведутся работы по их извлечению.Ранее генконсульство в Хургаде сообщило о четырех погибших россиянах.Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе дети. По данным генконсульства, 38 человек спасли, 12 из них потребовалась госпитализация.
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хургада, россия, происшествия, в мире
Хургада, Россия, Происшествия, В мире
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин

В затонувшем у побережья Хургады батискафе остаются пять туристов

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.
«
"Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пять человек по-прежнему находятся внутри батискафа, сейчас ведутся работы по их извлечению.
Ранее генконсульство в Хургаде сообщило о четырех погибших россиянах.
Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе дети. По данным генконсульства, 38 человек спасли, 12 из них потребовалась госпитализация.
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