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При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин - РИА Новости, 27.03.2025
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин
При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:25:00+03:00
2025-03-27T16:25:00+03:00
2025-03-27T16:25:00+03:00
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта."Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин", — сказал собеседник агентства.По его словам, пять человек по-прежнему находятся внутри батискафа, сейчас ведутся работы по их извлечению.Ранее генконсульство в Хургаде сообщило о четырех погибших россиянах.Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе дети. По данным генконсульства, 38 человек спасли, 12 из них потребовалась госпитализация.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хургада, россия, происшествия, в мире
Хургада, Россия, Происшествия, В мире
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин
В затонувшем у побережья Хургады батискафе остаются пять туристов
КАИР, 27 мар — РИА Новости. При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.
«
"Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пять человек по-прежнему находятся внутри батискафа, сейчас ведутся работы по их извлечению.
Ранее генконсульство в Хургаде сообщило о четырех погибших россиянах.
Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе дети. По данным генконсульства, 38 человек спасли, 12 из них потребовалась госпитализация.