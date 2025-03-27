https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007726110.html

При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин

При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин - РИА Новости, 27.03.2025

При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев и один египтянин

При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:25:00+03:00

2025-03-27T16:25:00+03:00

2025-03-27T16:25:00+03:00

хургада

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КАИР, 27 мар — РИА Новости. При крушении батискафа у побережья египетского курорта Хургада погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта."Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин", — сказал собеседник агентства.По его словам, пять человек по-прежнему находятся внутри батискафа, сейчас ведутся работы по их извлечению.Ранее генконсульство в Хургаде сообщило о четырех погибших россиянах.Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе дети. По данным генконсульства, 38 человек спасли, 12 из них потребовалась госпитализация.

https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html

хургада

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Ольга Тузова

хургада, россия, происшествия, в мире