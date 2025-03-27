https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-2007742781.html
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова - РИА Новости, 27.03.2025
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:31:00+03:00
2025-03-27T17:31:00+03:00
2025-03-27T17:40:00+03:00
москва
происшествия
борис шпигель
николай басков
банкротство
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.Процедура будет проходить в форме реструктуризации задолженности. Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, которое подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", принадлежавшей ее отцу Борису.Сумма задолженности Шпигель перед "Биотэком" в материалах дела не указывается, но в деле о банкротстве самой компании суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей. Эта сумма складывается из 57 миллионов рублей дивидендов, выплаченных "Биотэком" Шпигель с апреля по ноябрь 2021 года, и десяти миллионов рублей материальной помощи, выданной ей в марте и апреле 2021-го. Суды сочли эти выплаты незаконными: на тот момент компания уже обладала признаками несостоятельности. Так, у нее были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в 2020-м. Супруга Шпигеля Евгения получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Впоследствии Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.Николай Басков и Светлана Шпигель поженились в 2001 году и развелись в 2008-м. Борис Шпигель был продюсером певца.
https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-1600141843.html
https://ria.ru/20221109/shpigel-1830234778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, борис шпигель, николай басков, банкротство
Москва, Происшествия, Борис Шпигель, Николай Басков, Банкротство
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
Суд в Москве начал процедуру банкротства Светланы Шпигель, бывшей жены Баскова
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.
Процедура будет проходить в форме реструктуризации задолженности.
Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, которое подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", принадлежавшей ее отцу Борису.
Сумма задолженности Шпигель перед "Биотэком" в материалах дела не указывается, но в деле о банкротстве самой компании суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей. Эта сумма складывается из 57 миллионов рублей дивидендов, выплаченных "Биотэком" Шпигель с апреля по ноябрь 2021 года, и десяти миллионов рублей материальной помощи, выданной ей в марте и апреле 2021-го.
Суды сочли эти выплаты незаконными: на тот момент компания уже обладала признаками несостоятельности. Так, у нее были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".
В прошлом году Измайловский суд Москвы
приговорил Бориса Шпигеля
к 11 годам колонии за взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву
в 2020-м. Супруга Шпигеля Евгения получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Впоследствии Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.
Николай Басков и Светлана Шпигель поженились в 2001 году и развелись в 2008-м. Борис Шпигель был продюсером певца.