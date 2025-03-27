https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-2007742781.html

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова - РИА Новости, 27.03.2025

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:31:00+03:00

2025-03-27T17:31:00+03:00

2025-03-27T17:40:00+03:00

москва

происшествия

борис шпигель

николай басков

банкротство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/45574/45/455744503_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_2b1403479f078a87300ee3a850e68ccc.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова, сообщил РИА Новости источник в суде.Процедура будет проходить в форме реструктуризации задолженности. Таким образом, суд признал обоснованным заявление о банкротстве Шпигель, которое подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", принадлежавшей ее отцу Борису.Сумма задолженности Шпигель перед "Биотэком" в материалах дела не указывается, но в деле о банкротстве самой компании суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей. Эта сумма складывается из 57 миллионов рублей дивидендов, выплаченных "Биотэком" Шпигель с апреля по ноябрь 2021 года, и десяти миллионов рублей материальной помощи, выданной ей в марте и апреле 2021-го. Суды сочли эти выплаты незаконными: на тот момент компания уже обладала признаками несостоятельности. Так, у нее были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург".В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в 2020-м. Супруга Шпигеля Евгения получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Впоследствии Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа.Николай Басков и Светлана Шпигель поженились в 2001 году и развелись в 2008-м. Борис Шпигель был продюсером певца.

https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20221109/shpigel-1830234778.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

москва, происшествия, борис шпигель, николай басков, банкротство