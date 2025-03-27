В Турции не получали сигналов о возвращении России в SWIFT, заявил источник
Турецкие банки не получали сигналов о возможности возвращения России в SWIFT
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Турецкий банковский сектор пока не получал сигналов о заявленной США возможности возвращения РФ в систему SWIFT, такой шаг, безусловно, упростит транзакции, будет способствовать росту двусторонней торговли, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
"Мы не получали таких сигналов. Но это позитивный месседж", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возвращение России в международную банковскую систему SWIFT будет иметь ряд позитивных последствий как для Турции, так и для российско-турецких экономических отношений.
"Возвращение РФ в SWIFT упростит финансовые транзакции, что может способствовать росту двусторонней торговли между Турцией и Россией. Это особенно актуально для сектора экспорта, включая сельскохозяйственную продукцию, энергоресурсы и товары. Этот шаг будет способствовать укреплению экономических связей между Турцией и Россией, улучшению инвестирования и общему росту торговли. Однако также стоит учитывать вероятность изменения в политической ситуации и возможные реакции со стороны других держав на этот процесс, в частности, стран ЕС. В любом случае надо ждать конкретных шагов", - сказал собеседник агентства.
Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на 4 миллиарда долларов в денежном выражении, заявил ранее посол России в Турции Алексей Ерхов. По его словам, противники РФ следят за действиями Москвы и Анкары, направленными на устранение проблем с банковскими платежами, есть попытки препятствовать договоренностям.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.