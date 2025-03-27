https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html

Более 5,5 миллиона контрактов заключили с помощью столичной ЕАИСТ за 20 лет

Более 5,5 миллиона контрактов заключили с помощью столичной ЕАИСТ за 20 лет - РИА Новости, 27.03.2025

Более 5,5 миллиона контрактов заключили с помощью столичной ЕАИСТ за 20 лет

За время существования Единой автоматизированной информационной системы торгов Москвы (ЕАИСТ) было заключено 5,5 миллиона контрактов; системе исполнилось 20... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:15:00+03:00

2025-03-27T09:15:00+03:00

2025-03-27T09:15:00+03:00

мария багреева

москва

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. За время существования Единой автоматизированной информационной системы торгов Москвы (ЕАИСТ) было заключено 5,5 миллиона контрактов; системе исполнилось 20 лет, сообщила заместитель мэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева."В марте 2005 года правительство Москвы запустило Единую автоматизированную информационную систему торгов для перевода столичного госзаказа в электронный вид. Сегодня система обеспечивает полный цикл закупочных процедур. С ее помощью школы, детские сады, больницы, коммунальные службы, органы власти Москвы планируют закупки, готовят комплекты документов, рассчитывают начальные цены, согласовывают и подписывают контракты. С использованием ЕАИСТ заказчики Москвы ежедневно заключают более 2 тысяч контрактов, а за 20 лет работы системы их количество превысило 5,5 миллиона", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.Система интегрирована примерно с 50 внешними информационными системами. В их числе: Портал поставщиков, сервисы Федерального казначейства, Центробанка, ЕМИАС, электронные торговые площадки, системы ресурсоснабжающих организаций, отраслевые системамы столицы. С помощью такой интеграции можно получать, а также передавать информацию, которая нужна, чтобы заключить и исполнить контракты.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в указанную систему вовлечены современные российские ПО. В ЕАИСТ применяют 472 комплекта типовой документации. Благодаря этому процесс закупок происходит комфортно и в короткие сроки. Кроме того, это помогает минимизировать вероятность ошибок заказчиков, обеспечить добросовестную конкуренцию, единые, понятные и прозрачные правила заключения контракта.Пуртов добавил, что также ЕАИСТ позволяет столичному правительству в короткие сроки обрабатывать, а также проводить анализ большого массива данных."В конечном счете это ведет к оптимизации контрактной системы столицы", – подчеркнул руководитель департамента.Техническая поддержка этой системы работает с помощью ИИ. Цифровой помощник помогает быстро получить ответы на популярные вопросы, а операторы ЕАИСТ решают уже узкопрофильные и нестандартные задачи. В настоящее время искусственный интеллект способен сам принимать около 10% обращений, в дальнейшем этот показатель должен превысить 30%.В настоящий момент нейросети содержит примерно 1,7 тысячи ответов на распространенные вопросы, связанные с работой системы торгов, и продолжает обучаться на основе ответов операторов службы технической поддержки на вопросы пользователей.

https://ria.ru/20250325/bagreeva-2007007763.html

https://realty.ria.ru/20250321/moskva-2006372861.html

москва

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мария багреева, москва