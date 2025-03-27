Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 27.03.2025 (обновлено: 15:57 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/avtomobili-2007711795.html
Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона
Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона - РИА Новости, 27.03.2025
Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона, сообщили в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:27:00+03:00
2025-03-27T15:57:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007718060_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_2837cc93c8fb2362dbe0561a920a0bc3.jpg
САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона, сообщили в пресс-службе правительства области. "В четверг губернатор Вячеслав Федорищев передал новые автомобили неотложной помощи медицинским учреждениям Самарской области. Сегодня автопарк медучреждений Самарского региона пополнили 87 автомобилей Lada Granta. Новые машины получили больницы Нефтегорского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского, Сызранского районов области, а также Самары и Новокуйбышевска", - говорится в сообщении правительства региона. Автомобили поступили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Федорищев пообщался с главными врачами больниц и поликлиник, медики смогли задать свои вопросы губернатору. Глава региона обратил внимание главврачей на кадровое усиление, включая водителей для нового транспорта. "Это лишь один из шагов – впереди будет больше. Главное, что мы переоснащаемся, системно обновляем автопарк. То же самое касается и карет скорой помощи – по ним также будет усиление", – отметил губернатор. В целом до конца года медучреждениям Самарской области передадут еще 91 легковой автомобиль и 19 специализированных машин "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками. Всего в этом году для здравоохранения Самарской области будет закуплено 197 автомобилей на сумму 245,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007168336.html
https://ria.ru/20250314/pomosch-2005106050.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007718060_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_11b3de12c7748d70e7dadc197987e6e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона

Федорищев передал 87 новых автомобилей для медучреждений Самарской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиНовые автомобили для медучреждений Самарской области
Новые автомобили для медучреждений Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Новые автомобили для медучреждений Самарской области
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона, сообщили в пресс-службе правительства области.
"В четверг губернатор Вячеслав Федорищев передал новые автомобили неотложной помощи медицинским учреждениям Самарской области. Сегодня автопарк медучреждений Самарского региона пополнили 87 автомобилей Lada Granta. Новые машины получили больницы Нефтегорского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского, Сызранского районов области, а также Самары и Новокуйбышевска", - говорится в сообщении правительства региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Крыльями Советов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями"
25 марта, 12:56
Автомобили поступили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Федорищев пообщался с главными врачами больниц и поликлиник, медики смогли задать свои вопросы губернатору. Глава региона обратил внимание главврачей на кадровое усиление, включая водителей для нового транспорта.
"Это лишь один из шагов – впереди будет больше. Главное, что мы переоснащаемся, системно обновляем автопарк. То же самое касается и карет скорой помощи – по ним также будет усиление", – отметил губернатор.
В целом до конца года медучреждениям Самарской области передадут еще 91 легковой автомобиль и 19 специализированных машин "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками. Всего в этом году для здравоохранения Самарской области будет закуплено 197 автомобилей на сумму 245,6 миллиона рублей.
Территориальный центр занятости в Самарской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Более 500 жителей Самарской области открыли дело с помощью службы занятости
14 марта, 19:42
 
Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала