https://ria.ru/20250327/avtomobili-2007711795.html

Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона

Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона - РИА Новости, 27.03.2025

Самарский губернатор передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона, сообщили в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:27:00+03:00

2025-03-27T15:27:00+03:00

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самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей для медучреждений региона, сообщили в пресс-службе правительства области. "В четверг губернатор Вячеслав Федорищев передал новые автомобили неотложной помощи медицинским учреждениям Самарской области. Сегодня автопарк медучреждений Самарского региона пополнили 87 автомобилей Lada Granta. Новые машины получили больницы Нефтегорского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского, Сызранского районов области, а также Самары и Новокуйбышевска", - говорится в сообщении правительства региона. Автомобили поступили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Федорищев пообщался с главными врачами больниц и поликлиник, медики смогли задать свои вопросы губернатору. Глава региона обратил внимание главврачей на кадровое усиление, включая водителей для нового транспорта. "Это лишь один из шагов – впереди будет больше. Главное, что мы переоснащаемся, системно обновляем автопарк. То же самое касается и карет скорой помощи – по ним также будет усиление", – отметил губернатор. В целом до конца года медучреждениям Самарской области передадут еще 91 легковой автомобиль и 19 специализированных машин "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками. Всего в этом году для здравоохранения Самарской области будет закуплено 197 автомобилей на сумму 245,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007168336.html

https://ria.ru/20250314/pomosch-2005106050.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев