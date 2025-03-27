https://ria.ru/20250327/arktika-2007788584.html

Путин поручил привлекать бизнес к развитию проектов в Арктике

Путин поручил привлекать бизнес к развитию проектов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поручил привлекать бизнес к развитию проектов в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике. РИА Новости, 27.03.2025

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арктика

экономика

россия

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой."Для реализации… больших инициатив надо объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные. Нужно задействовать и возможности внутреннего фондового рынка для привлечения капитала в арктическую инфраструктуру", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Он согласился с тем, что инфраструктурные проекты - сложные, затратные, у них длительный срок окупаемости."Но именно они на новом уровне обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России. И уверен: если в эти проекты будут приходить наши иностранные партнеры, это гарантирует им вложения на длительную перспективу и с хорошей отдачей. Поэтому нельзя откладывать эти проекты на потом - нужно запускать и реализовывать их сейчас, как можно быстрее", - добавил президент.

https://ria.ru/20250327/putin-2007807040.html

https://ria.ru/20250327/ipoteka-2007795324.html

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арктика, экономика, россия, мурманск, владимир путин