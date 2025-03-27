Путин поручил привлекать бизнес к развитию проектов в Арктике
Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
Путин заявил о динамичном развитии Мурманска
Вчера, 21:49
"Для реализации… больших инициатив надо объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные. Нужно задействовать и возможности внутреннего фондового рынка для привлечения капитала в арктическую инфраструктуру", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Он согласился с тем, что инфраструктурные проекты - сложные, затратные, у них длительный срок окупаемости.
"Но именно они на новом уровне обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России. И уверен: если в эти проекты будут приходить наши иностранные партнеры, это гарантирует им вложения на длительную перспективу и с хорошей отдачей. Поэтому нельзя откладывать эти проекты на потом - нужно запускать и реализовывать их сейчас, как можно быстрее", - добавил президент.