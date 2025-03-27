https://ria.ru/20250327/arktika-2007731872.html

В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике

В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике

Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:45:00+03:00

2025-03-27T16:45:00+03:00

2025-03-27T16:46:00+03:00

экономика

россия

арктика

сша

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике... Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Он также добавил, что сейчас у России идет очень хороший диалог с Соединенными Штатами. Арктика является местом совместного развития для большого количества стран.

https://ria.ru/20250327/zapad-2007652243.html

россия

арктика

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, арктика, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций