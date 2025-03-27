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В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
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16:45 27.03.2025 (обновлено: 16:46 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/arktika-2007731872.html
В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике
В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике
Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:45:00+03:00
2025-03-27T16:46:00+03:00
экономика
россия
арктика
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике... Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Он также добавил, что сейчас у России идет очень хороший диалог с Соединенными Штатами. Арктика является местом совместного развития для большого количества стран.
https://ria.ru/20250327/zapad-2007652243.html
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экономика, россия, арктика, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Арктика, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев: РФ допускает сотрудничество в Арктике по некоторым проектам

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия видит возможность сотрудничества по ряду проектов в Арктике, в том числе с США, от которых уже есть интерес инвестировать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике... Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
Он также добавил, что сейчас у России идет очень хороший диалог с Соединенными Штатами. Арктика является местом совместного развития для большого количества стран.
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике
Вчера, 12:32
 
ЭкономикаРоссияАрктикаСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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