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При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек - РИА Новости, 27.03.2025
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18:11 27.03.2025 (обновлено: 18:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/amsterdam-2007762953.html
При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек
При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек - РИА Новости, 27.03.2025
При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек
Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:11:00+03:00
2025-03-27T18:47:00+03:00
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ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города."В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.Ранее правоохранители сообщили, что около площади Дам в центре Амстердама произошло нападение с ножом, есть пострадавшие.По данным столичного издания Parool, первое сообщение о нападении поступило около 15.30 по местному времени (17.30 мск). На улице рядом с центральной площадью Дам, где произошел инцидент, присутствуют полиция и машины скорой помощи в большом количестве. Также на площадь приземлился вертолет служб экстренной помощи.
https://ria.ru/20250315/litsey-2005182963.html
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в мире, амстердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Нидерланды
При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек

При нападении мужчины с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек

© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих. 27 марта 2025
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих. 27 марта 2025
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ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города.
"В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей
15 марта, 13:38
Ранее правоохранители сообщили, что около площади Дам в центре Амстердама произошло нападение с ножом, есть пострадавшие.
По данным столичного издания Parool, первое сообщение о нападении поступило около 15.30 по местному времени (17.30 мск). На улице рядом с центральной площадью Дам, где произошел инцидент, присутствуют полиция и машины скорой помощи в большом количестве. Также на площадь приземлился вертолет служб экстренной помощи.
Полиция Токио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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11 марта, 06:44
 
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