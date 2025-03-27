При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек
При нападении мужчины с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек
© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих. 27 марта 2025
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих. 27 марта 2025
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ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города.
"В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
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Ранее правоохранители сообщили, что около площади Дам в центре Амстердама произошло нападение с ножом, есть пострадавшие.
По данным столичного издания Parool, первое сообщение о нападении поступило около 15.30 по местному времени (17.30 мск). На улице рядом с центральной площадью Дам, где произошел инцидент, присутствуют полиция и машины скорой помощи в большом количестве. Также на площадь приземлился вертолет служб экстренной помощи.
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