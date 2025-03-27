https://ria.ru/20250327/amsterdam-2007762953.html

При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек

При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек - РИА Новости, 27.03.2025

При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек

Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:11:00+03:00

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ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города."В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.Ранее правоохранители сообщили, что около площади Дам в центре Амстердама произошло нападение с ножом, есть пострадавшие.По данным столичного издания Parool, первое сообщение о нападении поступило около 15.30 по местному времени (17.30 мск). На улице рядом с центральной площадью Дам, где произошел инцидент, присутствуют полиция и машины скорой помощи в большом количестве. Также на площадь приземлился вертолет служб экстренной помощи.

https://ria.ru/20250315/litsey-2005182963.html

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