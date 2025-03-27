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Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя - РИА Новости, 27.03.2025
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11:29 27.03.2025 (обновлено: 13:31 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html
Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя
Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя - РИА Новости, 27.03.2025
Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя
Белоснежного самца альпаки из Московского зоопарка назовут Зефир по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Белоснежного самца альпаки из Московского зоопарка назовут Зефир по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Своим мнением поделились более 211 тысяч человек. Большинство участников (43 процента) решили, что пушистого красавца надо назвать Зефиром. Это имя отражает его мягкий характер и воздушный облик", — говорится в публикации.Имя Пача (на языке инков, которые одомашнили альпак несколько тысяч лет назад, это значит "Вселенная") понравилось 17 процентам проголосовавших. А вариант Альберт, который происходит от латинского albus (белый) и отсылает к окрасу самца, выбрали 12 процентов.Альпака родился осенью 2023 года в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В конце 2024-го он переехал в столицу и поселился в детской части Московского зоопарка.
https://ria.ru/20250120/zoopark-1994564237.html
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москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк
Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя

Белоснежному самцу альпаки из Московского зоопарка дали имя Зефир

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаБелоснежному самцу альпаки из Московского зоопарка выбрали имя Зефир
Белоснежному самцу альпаки из Московского зоопарка выбрали имя Зефир - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Белоснежному самцу альпаки из Московского зоопарка выбрали имя Зефир. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Белоснежного самца альпаки из Московского зоопарка назовут Зефир по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Своим мнением поделились более 211 тысяч человек. Большинство участников (43 процента) решили, что пушистого красавца надо назвать Зефиром. Это имя отражает его мягкий характер и воздушный облик", — говорится в публикации.
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Имя Пача (на языке инков, которые одомашнили альпак несколько тысяч лет назад, это значит "Вселенная") понравилось 17 процентам проголосовавших. А вариант Альберт, который происходит от латинского albus (белый) и отсылает к окрасу самца, выбрали 12 процентов.
Альпака родился осенью 2023 года в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В конце 2024-го он переехал в столицу и поселился в детской части Московского зоопарка.
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