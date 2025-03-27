https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html

Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя

Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя - РИА Новости, 27.03.2025

Альпаке из Московского зоопарка выбрали имя

Белоснежного самца альпаки из Московского зоопарка назовут Зефир по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:29:00+03:00

2025-03-27T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Белоснежного самца альпаки из Московского зоопарка назовут Зефир по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Своим мнением поделились более 211 тысяч человек. Большинство участников (43 процента) решили, что пушистого красавца надо назвать Зефиром. Это имя отражает его мягкий характер и воздушный облик", — говорится в публикации.Имя Пача (на языке инков, которые одомашнили альпак несколько тысяч лет назад, это значит "Вселенная") понравилось 17 процентам проголосовавших. А вариант Альберт, который происходит от латинского albus (белый) и отсылает к окрасу самца, выбрали 12 процентов.Альпака родился осенью 2023 года в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В конце 2024-го он переехал в столицу и поселился в детской части Московского зоопарка.

https://ria.ru/20250120/zoopark-1994564237.html

https://ria.ru/20241030/delfin-1980852415.html

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