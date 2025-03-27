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"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
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14:40 27.03.2025 (обновлено: 14:41 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/aktsiya-2007692239.html
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:40:00+03:00
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молдавия
гагаузия
москва
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы.Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии.Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду.
молдавия
гагаузия
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы. Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии. Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду.
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молдавия, гагаузия, москва, евгения гуцул, видео, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Гагаузия, Москва, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы.
2025-03-27T14:40
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"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве

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Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы.
Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии.
Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду.
 
МолдавияГагаузияМоскваЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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