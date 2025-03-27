https://ria.ru/20250327/aktsiya-2007692239.html

"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве

"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве - РИА Новости, 27.03.2025

"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве

Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:40:00+03:00

2025-03-27T14:40:00+03:00

2025-03-27T14:41:00+03:00

молдавия

гагаузия

москва

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы.Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии.Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду.

молдавия

гагаузия

москва

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2025

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы. Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии. Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду. 2025-03-27T14:40 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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