https://ria.ru/20250327/aktsiya-2007692239.html
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:40:00+03:00
2025-03-27T14:40:00+03:00
2025-03-27T14:41:00+03:00
молдавия
гагаузия
москва
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007679823_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d37224ab5d6072ce9c7c80fa60a5164.jpg
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы.Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии.Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду.
молдавия
гагаузия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007679823_331:0:1771:1080_1920x0_80_0_0_a7de8da40e03e2f9c335c0ddf27271c0.jpg
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул
Митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит у посольства Молдавии в центре Москвы.
Участники протестуют против ущемления прав жителей Гагаузской автономии.
Граждане Молдавии принесли транспаранты в поддержку Гуцул и против режима президента Майи Санду.
2025-03-27T14:40
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, гагаузия, москва, евгения гуцул, видео, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Гагаузия, Москва, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул