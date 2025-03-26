https://ria.ru/20250326/zubnoy-2007570361.html

В Шарьинском медколледже набрана группа обучающихся на зубного врача

В Шарьинском медколледже набрана группа обучающихся на зубного врача - РИА Новости, 26.03.2025

В Шарьинском медколледже набрана группа обучающихся на зубного врача

Шарьинский медицинский колледж в Костромской области после 15-летнего перерыва возобновил обучение по специальности "Зубной врач" и набрал первую группу... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:01:00+03:00

2025-03-26T21:01:00+03:00

2025-03-26T21:01:00+03:00

костромская область

костромская область

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КОСТРОМА, 26 мар - РИА Новости. Шарьинский медицинский колледж в Костромской области после 15-летнего перерыва возобновил обучение по специальности "Зубной врач" и набрал первую группу студентов, сообщает пресс-служба администрации региона. "В Шарьинском медицинском колледже набрана группа студентов по специальности "Зубной врач". После 15-летнего перерыва образовательное учреждение возобновляет обучение специалистов", - говорится в сообщении. Обучение зубных врачей в учреждениях СПО было прекращено в 2010 году по всей стране. Стоматологов стали готовить только на базе вузов. В результате малые города и села стали испытывать дефицит стоматологов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников несколько раз поднимал вопрос о возобновлении профобразования. В конце 2024 года приказ Минздрава о введении образовательного стандарта "фельдшер-стоматолог" был подписан. Сергей Ситников поставил задачу сформировать группы, не дожидаясь начала учебного года. Освоить новую специальность предложили учащимся медицинского колледжа 1-3 курсов. Как рассказал губернатору в ходе рабочей поездки директор колледжа Даниил Громов, сегодня в группу набрано 11 человек – четверо будут проходить обучение на платной основе и семь студентов подписали целевое соглашение. После окончания обучения они будут работать в медицинских учреждениях Шарьи, Мантурова, Кологрива, Вохмы и Макарьева. Заместитель директора колледжа Александр Шишкин назвал инициативу открыть учебные группы стоматологов в средних специальных учебных заведениях очень своевременным решением. "Костромская область приступила к его реализации одной из первых, и это правильно. Востребованность колоссальная. К нам уже звонят из Грозного, Москвы, из других регионов с намерением приехать учиться", - цитирует Шишкина пресс-служба областной администрации. Отмечается, что для преподавания дисциплин колледж привлечет как своих педагогов, так и врачей из стоматологической поликлиники Шарьинской ЦРБ, на базе которой будет проходить учебная и производственная практика. На средства областного бюджета будут приобретены дополнительные стоматологические установки, на средства партнеров - учебный материал. По данным обладминистрации, подготовку стоматологических фельдшеров также возобновляют и в Костромском медицинском колледже. Там уже набрана группа из 14 человек.

https://ria.ru/20250318/patronazh-2005824913.html

https://ria.ru/20250314/sitnikov-2005125069.html

костромская область

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костромская область