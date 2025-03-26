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NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика" - РИА Новости, 26.03.2025
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14:28 26.03.2025 (обновлено: 14:30 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zontik-2007452023.html
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика"
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика" - РИА Новости, 26.03.2025
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика"
Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times. "Чиновники (администрации президента США Дональда - ред.) Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский "ядерный зонтик" над Европой", - говорится в публикации. Впрочем, отмечает газета, взгляды Трампа изменчивы, а НАТО, по его мнению, - это клуб, члены которого платят за предоставление Штатами защиты. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, европа, сша, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика"

NYT: США заверили Европу, что продолжат прикрывать Европу ядерным зонтиком

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times.
"Чиновники (администрации президента США Дональда - ред.) Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский "ядерный зонтик" над Европой", - говорится в публикации.
Впрочем, отмечает газета, взгляды Трампа изменчивы, а НАТО, по его мнению, - это клуб, члены которого платят за предоставление Штатами защиты.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений
23 марта, 19:58
 
В миреЕвропаСШАПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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