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NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика"
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика" - РИА Новости, 26.03.2025
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика"
Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:28:00+03:00
2025-03-26T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу "ядерным зонтиком", пишет газета New York Times. "Чиновники (администрации президента США Дональда - ред.) Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский "ядерный зонтик" над Европой", - говорится в публикации. Впрочем, отмечает газета, взгляды Трампа изменчивы, а НАТО, по его мнению, - это клуб, члены которого платят за предоставление Штатами защиты. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250323/ssha-2006815757.html
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в мире, европа, сша, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
NYT: США заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика"
NYT: США заверили Европу, что продолжат прикрывать Европу ядерным зонтиком