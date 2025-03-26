https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007564801.html

Жестянников: контроль средней скорости могут протестировать в Вологодчине

Жестянников: контроль средней скорости могут протестировать в Вологодчине - РИА Новости, 26.03.2025

Жестянников: контроль средней скорости могут протестировать в Вологодчине

Законодательное Собрание Вологодской области направило в Госдуму инициативу по проведению в регионе эксперимента по контролю средней скорости движения, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:13:00+03:00

2025-03-26T20:13:00+03:00

2025-03-26T20:13:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Законодательное Собрание Вологодской области направило в Госдуму инициативу по проведению в регионе эксперимента по контролю средней скорости движения, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. По его словам, в конечном варианте законопроекта предусмотрено, что он будет проводиться на отдельных участках федеральных, региональных или межмуниципальных дорог Вологодской области в течение 1,5 лет, начиная с 1 января 2026 года. "Главная цель – снижение аварийности и смертности на дорогах, а также стабилизация транспортного потока. Для того чтобы внедрить такую практику, необходимо принять специальный федеральный закон, а также законодательно установить понятие “средняя скорость движения транспортного средства” и правила определения места и времени совершения правонарушения", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. Спикер Заксобрания отметил, что тема неоднократно поднималась как на федеральном, так и на региональном уровнях. Он заявил о том, что запрос такого регулирования скорости и потока есть, в том числе и от сотрудников полиции. "Сегодня на сессии начальник регионального управления МВД Павел Серов привел в пример положительный опыт Татарстана, где система уже работала и показала свою эффективность. Уверен, что эксперимент в Вологодской области также станет успешным, и позволит распространить такую практику на всю страну", – заверил Жестянников.

https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007563593.html

https://ria.ru/20250326/ptichnik-2007533298.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников