https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007563593.html

Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа

Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа - РИА Новости, 26.03.2025

Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа

Законы о преобразовании Череповецкого, Шекснинского и Вытегорского района в округа приняли на заседании Законодательного Собрания Вологодской области, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:10:00+03:00

2025-03-26T20:10:00+03:00

2025-03-26T20:10:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Законы о преобразовании Череповецкого, Шекснинского и Вытегорского района в округа приняли на заседании Законодательного Собрания Вологодской области, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. "Решение поддержано самими жителями на публичных слушаниях. Присутствовал на большинстве из них, своими глазами видел энтузиазм и стремление к изменениям. Мы провели большую, в том числе, разъяснительную работу. Жители понимают и ждут эффект от преобразований", – написал Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам спикера Заксобрания, окружная система показала эффективность во всех остальных муниципалитетах региона. "Переход дает существенные преимущества – от снижения бюрократической нагрузки, экономии бюджета до возможности более эффективного привлечения федеральных средств. Кроме этого, одноуровневая система усиливает работу местных депутатов. Сейчас важно повысить их компетентность. В этом поможет наш проект “Школа депутатов”, который стартовал накануне", – подчеркнул Жестянников. Согласно принятым законам, численный состав представительного органа первого созыва образованных округов: 22 человека – в Череповецком районе, 17 – в Шекснинском округе, 15 – в Вытегорском. Срок полномочий – пять лет. Законы вступают в силу с 1 июня 2025 года. Жестянников отметил, что переход региона на одноуровневую систему окончательно завершится до конца года – к этому времени в новообразованных округах пройдут выборы депутатов и будет принята необходимая нормативно-правовая база.

https://ria.ru/20250326/ptichnik-2007533298.html

https://ria.ru/20250325/zhestyannikov-2007203862.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников