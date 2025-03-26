https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007563593.html
Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа
Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа - РИА Новости, 26.03.2025
Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа
Законы о преобразовании Череповецкого, Шекснинского и Вытегорского района в округа приняли на заседании Законодательного Собрания Вологодской области, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:10:00+03:00
2025-03-26T20:10:00+03:00
2025-03-26T20:10:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f61a481a11b0152443cc59ec208e7bea.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Законы о преобразовании Череповецкого, Шекснинского и Вытегорского района в округа приняли на заседании Законодательного Собрания Вологодской области, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. "Решение поддержано самими жителями на публичных слушаниях. Присутствовал на большинстве из них, своими глазами видел энтузиазм и стремление к изменениям. Мы провели большую, в том числе, разъяснительную работу. Жители понимают и ждут эффект от преобразований", – написал Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам спикера Заксобрания, окружная система показала эффективность во всех остальных муниципалитетах региона. "Переход дает существенные преимущества – от снижения бюрократической нагрузки, экономии бюджета до возможности более эффективного привлечения федеральных средств. Кроме этого, одноуровневая система усиливает работу местных депутатов. Сейчас важно повысить их компетентность. В этом поможет наш проект “Школа депутатов”, который стартовал накануне", – подчеркнул Жестянников. Согласно принятым законам, численный состав представительного органа первого созыва образованных округов: 22 человека – в Череповецком районе, 17 – в Шекснинском округе, 15 – в Вытегорском. Срок полномочий – пять лет. Законы вступают в силу с 1 июня 2025 года. Жестянников отметил, что переход региона на одноуровневую систему окончательно завершится до конца года – к этому времени в новообразованных округах пройдут выборы депутатов и будет принята необходимая нормативно-правовая база.
https://ria.ru/20250326/ptichnik-2007533298.html
https://ria.ru/20250325/zhestyannikov-2007203862.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a13cb3f4b19f087586118f57d80f3659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников: три района Вологодской области преобразовали в округа
Жестянников заявил о преобразовании трех районов Вологодской области в округа
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Законы о преобразовании Череповецкого, Шекснинского и Вытегорского района в округа приняли на заседании Законодательного Собрания Вологодской области, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников.
"Решение поддержано самими жителями на публичных слушаниях. Присутствовал на большинстве из них, своими глазами видел энтузиазм и стремление к изменениям. Мы провели большую, в том числе, разъяснительную работу. Жители понимают и ждут эффект от преобразований", – написал Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам спикера Заксобрания, окружная система показала эффективность во всех остальных муниципалитетах региона.
"Переход дает существенные преимущества – от снижения бюрократической нагрузки, экономии бюджета до возможности более эффективного привлечения федеральных средств. Кроме этого, одноуровневая система усиливает работу местных депутатов. Сейчас важно повысить их компетентность. В этом поможет наш проект “Школа депутатов”, который стартовал накануне", – подчеркнул Жестянников.
Согласно принятым законам, численный состав представительного органа первого созыва образованных округов: 22 человека – в Череповецком районе, 17 – в Шекснинском округе, 15 – в Вытегорском. Срок полномочий – пять лет.
Законы вступают в силу с 1 июня 2025 года. Жестянников отметил, что переход региона на одноуровневую систему окончательно завершится до конца года – к этому времени в новообразованных округах пройдут выборы депутатов и будет принята необходимая нормативно-правовая база.