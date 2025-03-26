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В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк - РИА Новости, 26.03.2025
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Шоубиз
 
12:59 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/zavorotnyuk-2007415949.html
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:59:00+03:00
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шоубиз
москва
анастасия заворотнюк
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская.По ее словам, родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", всего на ее счету около 40 ролей в кино и на телевидении. В 2006 году Заворотнюк удостоили звания заслуженной артистки России.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html
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москва, анастасия заворотнюк, общество
Шоубиз, Москва, Анастасия Заворотнюк, Общество
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк

В Москве открыли наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская.
По ее словам, родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Сплетням вопреки: в чем был главный секрет Анастасии Заворотнюк
30 мая 2024, 12:27
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года.
Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", всего на ее счету около 40 ролей в кино и на телевидении. В 2006 году Заворотнюк удостоили звания заслуженной артистки России.
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, тренером по фигурному катанию Петром Чернышевым - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Мы вместе": куда пропал фигурист Чернышев после смерти Заворотнюк
20 марта, 18:40
 
ШоубизМоскваАнастасия ЗаворотнюкОбщество
 
 
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