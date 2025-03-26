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В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:59:00+03:00
2025-03-26T12:59:00+03:00
2025-03-26T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская.По ее словам, родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", всего на ее счету около 40 ролей в кино и на телевидении. В 2006 году Заворотнюк удостоили звания заслуженной артистки России.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия заворотнюк, общество
Шоубиз, Москва, Анастасия Заворотнюк, Общество
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
В Москве открыли наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк