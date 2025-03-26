https://ria.ru/20250326/vvp-2007443569.html

Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году

Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году

Рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 4,1%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:25:00+03:00

2025-03-26T12:25:00+03:00

2025-03-26T14:05:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 4,1%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф