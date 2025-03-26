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Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году
Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году
Рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 4,1%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:25:00+03:00
2025-03-26T12:25:00+03:00
2025-03-26T14:05:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 4,1%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о росте ВВП в 2024 году
Мишустин: рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 4,1%