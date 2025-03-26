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ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"
Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:07:00+03:00
2025-03-26T14:07:00+03:00
2025-03-26T14:10:00+03:00
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вооруженные силы украины
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сумская область
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, сумская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Север" составили до 55 солдат