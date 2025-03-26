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ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 26.03.2025 (обновлено: 14:10 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vsu-2007444228.html
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"
Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:07:00+03:00
2025-03-26T14:10:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, сумская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Север" составили до 55 солдат

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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