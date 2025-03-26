https://ria.ru/20250326/vsu-2007444228.html

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.03.2025

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Севера"

Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:07:00+03:00

2025-03-26T14:07:00+03:00

2025-03-26T14:10:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сумская область

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка в районах пяти населённых пунктов Сумской области, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250326/podpole-2007352423.html

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россия, вооруженные силы украины, сумская область