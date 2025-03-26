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Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание молодежи - РИА Новости, 26.03.2025
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17:42 26.03.2025 (обновлено: 17:52 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007531422.html
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание молодежи
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание молодежи - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание молодежи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ветеранов специальной военной операции за вклад в воспитание подрастающего поколения. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:42:00+03:00
2025-03-26T17:52:00+03:00
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ветеранов специальной военной операции за вклад в воспитание подрастающего поколения.В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых"."Хочу искренне поблагодарить всех, кто включился в работу движения ("Движения Первых" - ред.). Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России - в деле воспитания детей и подростков", - сказал глава государства в ходе заседания набсовета.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание молодежи

Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание подрастающего поколения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ветеранов специальной военной операции за вклад в воспитание подрастающего поколения.
В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
"Хочу искренне поблагодарить всех, кто включился в работу движения ("Движения Первых" - ред.). Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России - в деле воспитания детей и подростков", - сказал глава государства в ходе заседания набсовета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным
Вчера, 17:44
 
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