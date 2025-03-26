https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007530657.html

Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания

Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания - РИА Новости, 26.03.2025

Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания

Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:40:00+03:00

2025-03-26T17:40:00+03:00

2025-03-26T17:50:00+03:00

россия

образование - общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране."Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, оранов власти, словом всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".

https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, образование - общество