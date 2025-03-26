https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007530657.html
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания - РИА Новости, 26.03.2025
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания
Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:40:00+03:00
2025-03-26T17:40:00+03:00
2025-03-26T17:50:00+03:00
россия
образование - общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране."Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, оранов власти, словом всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".
https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование - общество
Россия, Образование - Общество
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания в России