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Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания - РИА Новости, 26.03.2025
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17:40 26.03.2025 (обновлено: 17:50 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007530657.html
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания - РИА Новости, 26.03.2025
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания
Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:40:00+03:00
2025-03-26T17:50:00+03:00
россия
образование - общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране."Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, оранов власти, словом всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".
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россия, образование - общество
Россия, Образование - Общество
Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания

Путин предложил создать рабочую группу по развитию системы воспитания в России

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране.
"Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, оранов власти, словом всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным
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