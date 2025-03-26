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Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках - РИА Новости, 26.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:13 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vorobev-2007540684.html
Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках
Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках - РИА Новости, 26.03.2025
Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового медучреждения в Котельниках, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:13:00+03:00
2025-03-26T18:13:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового медучреждения в Котельниках, сообщает пресс-служба правительства региона. Здание построили в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Оно сможет обслуживать 35-40 тысяч жителей ежегодно. "В Подмосковье реализуется очень важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь — одна больше другой. Это и детские, и взрослые отделения. Плюс делаем капремонты объектов здрава — стационары, первичное звено. Эта поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Медучреждение в микрорайоне Ковровый сможет обслуживать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов в рабочее время. Здесь появятся лаборатория (биохимия, гематология, общеклинические исследования), аппаратная диагностика — КТ, рентген, маммограф, флюорограф, функциональная диагностика (УЗИ, ЭКГ, спирометрия), стоматология с зуботехнической лабораторией, отделение физиотерапии, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста, дневной стационар (на 19 коек), кабинеты ЛФК и медицинского массажа (3). Прием в поликлинике будут вести 11 участковых терапевтов и шесть педиатров, а также узкие специалисты — хирург, невролог, ЛОР, офтальмолог, травматолог, эндокринолог и так далее. Врачей и медперсонал привлекают, в том числе, из других регионов. Добраться до нового медучреждения можно, в том числе, общественным транспортом. Для удобства жителей микрорайонов Ковровый, Белая Дача и Опытное поле городского округа Котельники, а также города Люберцы организовано десять маршрутов и построена подъездная дорога (сейчас идет ее обустройство). А после открытия разворотной площадки и дополнительных остановок, будет скорректирован еще один маршрут. Кроме того, в июне в Котельниках двери для пациентов откроет новая женская консультация на 100 посещений в рабочее время на улице Новая (ЖК "Томилинский бульвар"), которую строит инвестор.
https://ria.ru/20250326/briks-2007462014.html
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках

Губернатор Воробьев оценил готовность нового медучреждения в Котельниках

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев в новой поликлинике в Котельниках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в новой поликлинике в Котельниках - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в новой поликлинике в Котельниках
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового медучреждения в Котельниках, сообщает пресс-служба правительства региона.
Здание построили в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Оно сможет обслуживать 35-40 тысяч жителей ежегодно.
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"В Подмосковье реализуется очень важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь — одна больше другой. Это и детские, и взрослые отделения. Плюс делаем капремонты объектов здрава — стационары, первичное звено. Эта поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Медучреждение в микрорайоне Ковровый сможет обслуживать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов в рабочее время. Здесь появятся лаборатория (биохимия, гематология, общеклинические исследования), аппаратная диагностика — КТ, рентген, маммограф, флюорограф, функциональная диагностика (УЗИ, ЭКГ, спирометрия), стоматология с зуботехнической лабораторией, отделение физиотерапии, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста, дневной стационар (на 19 коек), кабинеты ЛФК и медицинского массажа (3).
Прием в поликлинике будут вести 11 участковых терапевтов и шесть педиатров, а также узкие специалисты — хирург, невролог, ЛОР, офтальмолог, травматолог, эндокринолог и так далее. Врачей и медперсонал привлекают, в том числе, из других регионов.
Добраться до нового медучреждения можно, в том числе, общественным транспортом. Для удобства жителей микрорайонов Ковровый, Белая Дача и Опытное поле городского округа Котельники, а также города Люберцы организовано десять маршрутов и построена подъездная дорога (сейчас идет ее обустройство). А после открытия разворотной площадки и дополнительных остановок, будет скорректирован еще один маршрут.
Кроме того, в июне в Котельниках двери для пациентов откроет новая женская консультация на 100 посещений в рабочее время на улице Новая (ЖК "Томилинский бульвар"), которую строит инвестор.
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