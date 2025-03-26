https://ria.ru/20250326/volodin-2007430091.html
Володин оценил работу правительства
Володин оценил работу правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Володин оценил работу правительства
Правительство РФ стало более открытым, диалог с ним выстроен более эффективно, считает председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:34:00+03:00
2025-03-26T13:34:00+03:00
2025-03-26T13:34:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Правительство РФ стало более открытым, диалог с ним выстроен более эффективно, считает председатель ГД Вячеслав Володин. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Надо отдать должное председателю правительства, всем членам правительства, что они стали более открытыми, более эффективно выстроен диалог. А это не только основа для взаимного доверия, но и развития. Потому что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития", - сказал он на заседании ГД.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин оценил работу правительства
Володин: диалог с правительством выстроен более эффективно