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В Курской области военные вывели мирных жителей из освобождаемого села
В Курской области военные вывели мирных жителей из освобождаемого села - РИА Новости, 26.03.2025
В Курской области военные вывели мирных жителей из освобождаемого села
Российские военнослужащие вывели мирных жителей из освобождаемого населенного пункта в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:10:00+03:00
2025-03-26T21:10:00+03:00
2025-03-26T22:01:00+03:00
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КУРСК, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие вывели мирных жителей из освобождаемого населенного пункта в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Военнослужащие 22-го мотострелкового полка обнаружили и вывели в подземные укрытия в безопасной локации мирных жителей одного из освобождаемых сейчас населенных пунктов Курской области", — рассказал он.Отмечается, что операция проходила под прикрытием и при координации действий штурмовиков с БПЛА.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у боевиков ВСУ отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджа.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.
https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007309651.html
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Вывод мирных жителей из освобождаемого в Курской области населенного пункта
Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки "Север" вывели мирных жителей из освобождаемого в Курской области населенного пункта, сообщил РИА Новости офицер "Севера"
2025-03-26T21:10
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РИА Новости
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области военные вывели мирных жителей из освобождаемого села
Бойцы "Севера" вывели мирных жителей из освобождаемого села в Курской области