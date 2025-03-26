https://ria.ru/20250326/vengriya-2007358850.html
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто - РИА Новости, 26.03.2025
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто
Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:17:00+03:00
2025-03-26T10:17:00+03:00
2025-03-26T10:28:00+03:00
экономика
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщило правительство России. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360076.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто
Новак обсудил с Сийярто условия расширения сотрудничества РФ и Венгрии