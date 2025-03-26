Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 26.03.2025 (обновлено: 10:28 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007358850.html
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто - РИА Новости, 26.03.2025
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто
Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:17:00+03:00
2025-03-26T10:28:00+03:00
экономика
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007509423_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_a5ff50e4900581ccaf43d867c4d44ef9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщило правительство России. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360076.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007509423_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_9d32d37cdd9aa04da0ca4c64abe94534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто
Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто

Новак обсудил с Сийярто условия расширения сотрудничества РФ и Венгрии

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкВице-премьер России Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи. 26 марта 2025
Вице-премьер России Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Вице-премьер России Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи. 26 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах", – говорится в сообщении.
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
Вчера, 10:22
 
ЭкономикаРоссияВенгрияАлександр НовакПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала