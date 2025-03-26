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Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году - РИА Новости, 26.03.2025
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Наука
 
17:23 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ustanovka-2007524583.html
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году - РИА Новости, 26.03.2025
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году
Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:23:00+03:00
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наука
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства. "В 2025 году мы планируем запустить уникальную установку - источник синхротронного излучения ЦКП "СКИФ", аналогов которому в мире нет", - говорится в сообщении. В среду состоялся доклад премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме по итогам работы правительства. Он отметил, что в области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной по всем направлениям. Ранее о запуске установки СКИФ сообщил глава государства Владимир Путин, пригласив зарубежных партнеров. По словам президента, установка существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году

Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" планируют запустить в 2025 году

© Владислав СтрекопытовКриостат синхротрона СКИФ
Криостат синхротрона СКИФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Владислав Стрекопытов
Криостат синхротрона СКИФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства.
"В 2025 году мы планируем запустить уникальную установку - источник синхротронного излучения ЦКП "СКИФ", аналогов которому в мире нет", - говорится в сообщении.
В среду состоялся доклад премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме по итогам работы правительства. Он отметил, что в области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной по всем направлениям.
Ранее о запуске установки СКИФ сообщил глава государства Владимир Путин, пригласив зарубежных партнеров. По словам президента, установка существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры.
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