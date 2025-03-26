https://ria.ru/20250326/ustanovka-2007524583.html
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году - РИА Новости, 26.03.2025
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году
Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:23:00+03:00
2025-03-26T17:23:00+03:00
2025-03-26T17:23:00+03:00
наука
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893694213_0:228:2157:1441_1920x0_80_0_0_636e9ff6af3721963fe626e863c13510.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства. "В 2025 году мы планируем запустить уникальную установку - источник синхротронного излучения ЦКП "СКИФ", аналогов которому в мире нет", - говорится в сообщении. В среду состоялся доклад премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме по итогам работы правительства. Он отметил, что в области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной по всем направлениям. Ранее о запуске установки СКИФ сообщил глава государства Владимир Путин, пригласив зарубежных партнеров. По словам президента, установка существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры.
https://ria.ru/20241030/nauka-1980716208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893694213_0:26:2157:1644_1920x0_80_0_0_59609f1cef6f0fc6eddb6827a46a333d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году
Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" планируют запустить в 2025 году