https://ria.ru/20250326/ustanovka-2007524583.html

Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году

Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году - РИА Новости, 26.03.2025

Фотонную установку СКИФ запустят в 2025 году

Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:23:00+03:00

2025-03-26T17:23:00+03:00

2025-03-26T17:23:00+03:00

наука

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Установку "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) планируется запустить в 2025 году, сообщили в аппарате правительства. "В 2025 году мы планируем запустить уникальную установку - источник синхротронного излучения ЦКП "СКИФ", аналогов которому в мире нет", - говорится в сообщении. В среду состоялся доклад премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме по итогам работы правительства. Он отметил, что в области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной по всем направлениям. Ранее о запуске установки СКИФ сообщил глава государства Владимир Путин, пригласив зарубежных партнеров. По словам президента, установка существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры.

https://ria.ru/20241030/nauka-1980716208.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф