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Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом - РИА Новости, 26.03.2025
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02:13 26.03.2025 (обновлено: 02:22 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html
Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом - РИА Новости, 26.03.2025
Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в чат РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:13:00+03:00
2025-03-26T02:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками об ударах по Йемену, взяв на себя всю ответственность за случившееся."Сотрудник не был ответственным. Смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа была в том, чтобы убедиться, что все скоординировано", - сообщил он.Уолтц также исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в указанный чат и добавил, что тот выглядел в переписке, как другое лицо."Я только что говорил с Илоном (Маском - ред.) по дороге сюда. У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло", - добавил он, назвав инцидент ошибкой.Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html
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Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом

Уолтц взял на себя ответственность за инцидент с добавлением журналиста в чат

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками об ударах по Йемену, взяв на себя всю ответственность за случившееся.
"Сотрудник не был ответственным. Смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа была в том, чтобы убедиться, что все скоординировано", - сообщил он.
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Уолтц также исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в указанный чат и добавил, что тот выглядел в переписке, как другое лицо.
«
"Я только что говорил с Илоном (Маском - ред.) по дороге сюда. У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло", - добавил он, назвав инцидент ошибкой.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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