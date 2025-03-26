https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html

Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом

Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом - РИА Новости, 26.03.2025

Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в чат РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:13:00+03:00

2025-03-26T02:13:00+03:00

2025-03-26T02:22:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками об ударах по Йемену, взяв на себя всю ответственность за случившееся."Сотрудник не был ответственным. Смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа была в том, чтобы убедиться, что все скоординировано", - сообщил он.Уолтц также исключил возможность преднамеренного добавления журналиста в указанный чат и добавил, что тот выглядел в переписке, как другое лицо."Я только что говорил с Илоном (Маском - ред.) по дороге сюда. У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло", - добавил он, назвав инцидент ошибкой.Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007131414.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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