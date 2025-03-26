https://ria.ru/20250326/ukraina-2007519281.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины в среду днем, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:11:00+03:00

2025-03-26T17:11:00+03:00

2025-03-26T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

черниговская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины в среду днем, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 17.00 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

черниговская область

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россия, украина, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины