https://ria.ru/20250326/ukraina-2007519281.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины в среду днем, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:11:00+03:00
2025-03-26T17:11:00+03:00
2025-03-26T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины в среду днем, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 17.00 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины в среду днем