https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html

На Западе взбесились из-за подлого шага Киева

На Западе взбесились из-за подлого шага Киева - РИА Новости, 26.03.2025

На Западе взбесились из-за подлого шага Киева

Удары ВСУ по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде соглашений говорят о том, что Киев не заинтересован в мире, заявил ирландский... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:18:00+03:00

2025-03-26T15:18:00+03:00

2025-03-26T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Удары ВСУ по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде соглашений говорят о том, что Киев не заинтересован в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он напомнил, что Украина за последние сутки уже несколько раз совершила провокационные атаки."Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — отметил он.Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.В этот список включили:Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html

https://ria.ru/20250326/rossija-2007425079.html

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