На Западе взбесились из-за подлого шага Киева
Журналист Боуз: атаки ВСУ говорят о том, что Киев не заинтересован в мире
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Удары ВСУ по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде соглашений говорят о том, что Киев не заинтересован в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он напомнил, что Украина за последние сутки уже несколько раз совершила провокационные атаки.
"Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — отметил он.
Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.
В этот список включили:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Делегации также условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.