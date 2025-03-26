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На Западе взбесились из-за подлого шага Киева - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 26.03.2025 (обновлено: 16:18 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html
На Западе взбесились из-за подлого шага Киева
На Западе взбесились из-за подлого шага Киева - РИА Новости, 26.03.2025
На Западе взбесились из-за подлого шага Киева
Удары ВСУ по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде соглашений говорят о том, что Киев не заинтересован в мире, заявил ирландский... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:18:00+03:00
2025-03-26T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Удары ВСУ по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде соглашений говорят о том, что Киев не заинтересован в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он напомнил, что Украина за последние сутки уже несколько раз совершила провокационные атаки."Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России &lt;…&gt;. Мир их совершенно не интересует", — отметил он.Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.В этот список включили:Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html
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сша, в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Западе взбесились из-за подлого шага Киева

Журналист Боуз: атаки ВСУ говорят о том, что Киев не заинтересован в мире

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Удары ВСУ по российским энергетическим объектам после достигнутых в Эр-Рияде соглашений говорят о том, что Киев не заинтересован в мире, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он напомнил, что Украина за последние сутки уже несколько раз совершила провокационные атаки.
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"Украина уже нарушает свое "соглашение" не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует", — отметил он.
Накануне в официальном Telegram-канале Кремля был опубликован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Россией и США.
В этот список включили:
  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.
Делегации также условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреРоссияУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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