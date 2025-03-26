Bloomberg узнало о намерении Украины нарастить импорт газа из Европы
Bloomberg: Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров, передает агентство Bloomberg.
"Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение топливных резервов привели к росту спроса", - передаёт агентство.
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Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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