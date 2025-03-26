https://ria.ru/20250326/ukraina-2007427581.html

Bloomberg узнало о намерении Украины нарастить импорт газа из Европы

Bloomberg узнало о намерении Украины нарастить импорт газа из Европы - РИА Новости, 26.03.2025

Bloomberg узнало о намерении Украины нарастить импорт газа из Европы

Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров, передает агентство... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:25:00+03:00

2025-03-26T13:25:00+03:00

2025-03-26T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров, передает агентство Bloomberg. "Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение топливных резервов привели к росту спроса", - передаёт агентство. Генеральный директор компании D.Trading, торгового подразделения украинского энергохолдинга ДТЭК, Дмитрий Сахарук уточнил, что Украине может потребоваться до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля по апрель будущего года. Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, европа, россия, дтэк, вооруженные силы украины