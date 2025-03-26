https://ria.ru/20250326/ukraina-2007371327.html

Украина мешает переговорам России и США, считает эксперт

Украина мешает переговорам России и США, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2025

Украина мешает переговорам России и США, считает эксперт

Украина может саботировать весь прогресс в переговорах между Россией и США и уже мешает процессу, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:13:00+03:00

2025-03-26T11:13:00+03:00

2025-03-26T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украина может саботировать весь прогресс в переговорах между Россией и США и уже мешает процессу, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Реально, есть прогресс. Но весь прогресс может обнулить Украина. Она может все это дело саботировать. Поэтому, в реальности, лучшим судьей будет время. Вот время покажет, как эти переговоры проводятся. Как они, эффективны или нет. И здесь, конечно, Украина мешает этому процессу. А Европа ее к этим действиям подталкивает", - сказал Блохин. Говоря о возможности снятия США части санкций с России, эксперт добавил, что в процессе нормализации отношений России и США позиция Европы и Украины также будет играть свою роль, а ни Европа, ни Украина в перемирии не заинтересованы. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп для себя решил, что конфликт на Украине нужно завершить, но для этого надо и "сохранить лицо", получив от решения конфликта какую-то выгоду. Если Трампу удастся завершить конфликт - он будет "главным миротворцем Европы", получит политический рейтинг и престиж, добавил эксперт. "В принципе, сигналы, которые сейчас идут, они крайне позитивные. В этом наша надежда, что начав диалог по одному вопросу, мы можем выйти на комплексный переговорный процесс по еще большим проблемам... Если уж они начали в сфере, условно говоря, зерновой сделки с нами сотрудничать и, возможно, ослаблять эти санкции, то, возможно, выйдем мы на еще больший трек", - подчеркнул Блохин. При этом, по его словам, США изменили свой подход к России, чтобы оторвать РФ от Китая, так как КНР - главный противник США. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, в мире