https://ria.ru/20250326/ubiystvo-2007504606.html

СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни

СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни - РИА Новости, 26.03.2025

СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни

Следствие выяснило, что в августе-сентябре в курском селе Казачья Локня украинские военные убили не менее 2 мирных жителей, укрывавшихся в домах, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:40:00+03:00

2025-03-26T10:40:00+03:00

2025-03-26T16:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

суджанский район

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следствие выяснило, что в августе-сентябре в курском селе Казачья Локня украинские военные убили не менее 2 мирных жителей, укрывавшихся в домах, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "На основании данных, полученных от местных жителей, установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах", - говорится в сообщении. Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством, целенаправленно обстреливали из миномета улицы, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей. "По установленным обстоятельствам Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (террористический акт; мародерство)", - добавило ведомство. СК подчеркнул, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.

https://ria.ru/20250322/sk-2006635072.html

https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html

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суджанский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф)