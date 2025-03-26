https://ria.ru/20250326/ubiystvo-2007504606.html
СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни
СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни - РИА Новости, 26.03.2025
СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни
Следствие выяснило, что в августе-сентябре в курском селе Казачья Локня украинские военные убили не менее 2 мирных жителей, укрывавшихся в домах, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:40:00+03:00
2025-03-26T10:40:00+03:00
2025-03-26T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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суджанский район
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следствие выяснило, что в августе-сентябре в курском селе Казачья Локня украинские военные убили не менее 2 мирных жителей, укрывавшихся в домах, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "На основании данных, полученных от местных жителей, установлено, что в августе-сентябре 2024 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах", - говорится в сообщении. Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством, целенаправленно обстреливали из миномета улицы, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей. "По установленным обстоятельствам Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (террористический акт; мародерство)", - добавило ведомство. СК подчеркнул, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.
https://ria.ru/20250322/sk-2006635072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, суджанский район, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Суджанский район, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей Казачьей Локни
СК установил факт убийства ВСУ не менее двух жителей курского села Казачья Локня