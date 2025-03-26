Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 26.03.2025 (обновлено: 06:57 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007344181.html
Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ
Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025
Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио во вторник в Вашингтоне обсудил усилия по прекращению огня на Украине, сообщила... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:53:00+03:00
2025-03-26T06:57:00+03:00
в мире
турция
сша
вашингтон (штат)
хакан фидан
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg
АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио во вторник в Вашингтоне обсудил усилия по прекращению огня на Украине, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники. "Было заявлено, что обе стороны четко выразили свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в области оборонной промышленности. Было отмечено, что для решения существующих проблем будут проведены технические встречи. Как сообщается, стороны подчеркнули важность взаимодействия с сирийской администрацией. Также была выражена решимость стабилизировать ситуацию в Сирии и бороться с терроризмом",- говорится в сообщении. Кроме того, источники заявили, что министр Фидан подчеркнул своему коллеге Рубио необходимость устойчивого прекращения огня в Газе и важность этого вопроса для регионального мира. "Также сообщается, что обсуждались усилия по достижению перемирия на Украине", - уточнила газета. "Также обсуждались мероприятия по организации визитов на уровне глав государств в будущем. Обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Наконец, было подчеркнуто, что стабильность Боснии и Герцеговины имеет большое значение для Балканского региона", - добавляется в материале.
https://ria.ru/20250326/rubio-2007332163.html
https://ria.ru/20250223/turtsiya-2001113038.html
турция
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f1ee9ae2a212cc4c85aaa7ac15713cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, вашингтон (штат), хакан фидан, марко рубио
В мире, Турция, США, Вашингтон (штат), Хакан Фидан, Марко Рубио
Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ

Hürriyet: Фидан и Рубио обсудили усилия по прекращению огня на Украине

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио во вторник в Вашингтоне обсудил усилия по прекращению огня на Украине, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.
"Было заявлено, что обе стороны четко выразили свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в области оборонной промышленности. Было отмечено, что для решения существующих проблем будут проведены технические встречи. Как сообщается, стороны подчеркнули важность взаимодействия с сирийской администрацией. Также была выражена решимость стабилизировать ситуацию в Сирии и бороться с терроризмом",- говорится в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рубио призвал Турцию поддержать мир на Украине и Южном Кавказе
Вчера, 02:59
Кроме того, источники заявили, что министр Фидан подчеркнул своему коллеге Рубио необходимость устойчивого прекращения огня в Газе и важность этого вопроса для регионального мира.
"Также сообщается, что обсуждались усилия по достижению перемирия на Украине", - уточнила газета.
"Также обсуждались мероприятия по организации визитов на уровне глав государств в будущем. Обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Наконец, было подчеркнуто, что стабильность Боснии и Герцеговины имеет большое значение для Балканского региона", - добавляется в материале.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине
23 февраля, 12:39
 
В миреТурцияСШАВашингтон (штат)Хакан ФиданМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала