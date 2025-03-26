https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007344181.html

Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ

Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025

Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США, пишут СМИ

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио во вторник в Вашингтоне обсудил усилия по прекращению огня на Украине, сообщила... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:53:00+03:00

2025-03-26T06:53:00+03:00

2025-03-26T06:57:00+03:00

в мире

турция

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хакан фидан

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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио во вторник в Вашингтоне обсудил усилия по прекращению огня на Украине, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники. "Было заявлено, что обе стороны четко выразили свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в области оборонной промышленности. Было отмечено, что для решения существующих проблем будут проведены технические встречи. Как сообщается, стороны подчеркнули важность взаимодействия с сирийской администрацией. Также была выражена решимость стабилизировать ситуацию в Сирии и бороться с терроризмом",- говорится в сообщении. Кроме того, источники заявили, что министр Фидан подчеркнул своему коллеге Рубио необходимость устойчивого прекращения огня в Газе и важность этого вопроса для регионального мира. "Также сообщается, что обсуждались усилия по достижению перемирия на Украине", - уточнила газета. "Также обсуждались мероприятия по организации визитов на уровне глав государств в будущем. Обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Наконец, было подчеркнуто, что стабильность Боснии и Герцеговины имеет большое значение для Балканского региона", - добавляется в материале.

https://ria.ru/20250326/rubio-2007332163.html

https://ria.ru/20250223/turtsiya-2001113038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, вашингтон (штат), хакан фидан, марко рубио