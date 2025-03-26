https://ria.ru/20250326/turtsija-2007493815.html
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор - РИА Новости, 26.03.2025
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор
Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:41:00+03:00
2025-03-26T16:41:00+03:00
2025-03-26T16:41:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "В области энергетики Турция планирует создать ядерный технопарк и разработать собственный модульный ядерный реактор, что должно стать важным шагом в укреплении позиций страны на рынке ядерной энергетики", - сказал турецкий лидер, выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре в среду.
https://ria.ru/20250302/akkuyu-2002595004.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор
Эрдоган: Турция планирует создать ядерный технопарк и создать ядерный технопарк