https://ria.ru/20250326/turtsija-2007493815.html

Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор

Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор - РИА Новости, 26.03.2025

Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор

Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:41:00+03:00

2025-03-26T16:41:00+03:00

2025-03-26T16:41:00+03:00

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "В области энергетики Турция планирует создать ядерный технопарк и разработать собственный модульный ядерный реактор, что должно стать важным шагом в укреплении позиций страны на рынке ядерной энергетики", - сказал турецкий лидер, выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре в среду.

https://ria.ru/20250302/akkuyu-2002595004.html

турция

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2025

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган