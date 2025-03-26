Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/turtsija-2007493815.html
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор - РИА Новости, 26.03.2025
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор
Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:41:00+03:00
2025-03-26T16:41:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg
АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "В области энергетики Турция планирует создать ядерный технопарк и разработать собственный модульный ядерный реактор, что должно стать важным шагом в укреплении позиций страны на рынке ядерной энергетики", - сказал турецкий лидер, выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре в среду.
https://ria.ru/20250302/akkuyu-2002595004.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_456:298:2789:2048_1920x0_80_0_0_e06af8828ccd6a3e4ad00509c6c7285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал о планах Турции создать ядерный реактор

Эрдоган: Турция планирует создать ядерный технопарк и создать ядерный технопарк

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"В области энергетики Турция планирует создать ядерный технопарк и разработать собственный модульный ядерный реактор, что должно стать важным шагом в укреплении позиций страны на рынке ядерной энергетики", - сказал турецкий лидер, выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре в среду.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Турции назвали запуск первого блока АЭС "Аккую" приоритетной целью
2 марта, 17:16
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала