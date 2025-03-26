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Цыбульский поддержал идею комплексного проекта по развитию арктической зоны - РИА Новости, 26.03.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:19 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tsybulskiy-2007566166.html
Цыбульский поддержал идею комплексного проекта по развитию арктической зоны
Цыбульский поддержал идею комплексного проекта по развитию арктической зоны - РИА Новости, 26.03.2025
Цыбульский поддержал идею комплексного проекта по развитию арктической зоны
Губернатор Архангельской области, глава комиссии Госсовета по международной кооперации и экспорту Александр Цыбульский на совместном заседании пяти комиссий в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:19:00+03:00
2025-03-26T20:19:00+03:00
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
арктика
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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области, глава комиссии Госсовета по международной кооперации и экспорту Александр Цыбульский на совместном заседании пяти комиссий в рамках Международного арктического форума поддержал идею создания комплексного документа, который в национальных масштабах будет сосредоточен на развитии Российской Арктики. Как было отмечено в ходе заседания, Российская Арктика является важнейшей ресурсной и логистической базой с огромным экономическим и стратегическим потенциалом. Объединение управленческих, финансовых и инфраструктурных решений и возможностей в рамках единого комплексного проекта, который позволит ускорить освоение арктических территорий, повысить транспортную доступность макрорегиона и обеспечить реализацию долгосрочных задач в сфере ресурсного и промышленного развития, – эти вопросы стали предметом обсуждения глав арктических регионов и представителей федеральной власти. "Я полностью поддерживаю идею создания отдельного проекта (по развитию Арктики - ред.), дискуссия продолжится, как его назвать, но отдельный документ, отдельная стратегия, которая будет наполнена конкретными мероприятиями, приоритизирована по времени и акцептирована (финансовыми - ред.) средствами, точно нам нужна", – сказал губернатор Архангельской области. По мнению Цыбульского, проект должен быть наполнен мероприятиями, и Северный морской путь должен быть неотъемлемой частью стратегии, поскольку арктическая зона РФ изначально и предполагалась как территория, которая тяготеет экономически, промышленно, логистически к акватории Севморпути. Арктическая зона Российской Федерации – это территория, относящаяся к СМП, поэтому он является основным драйвером развития арктической территории. Цыбульский в ходе дискуссии также озвучил идею создания отдельной организационно-правовой структуры, которая выступала бы в качестве основного оператора всего комплекса мероприятий развития арктической зоны в целом и Северного морского пути в частности. "Когда масштаб задачи такой, как развитие Арктики и Северного морского пути, это соизмеримо и с развитием Дальнего Востока и соизмеримо, как в свое время говорили, с задачей по освоению космоса. Поэтому я думаю, что к бюрократии это точно не приведет, а наоборот, добавит эффективности этому процессу, как минимум, соединив всех игроков отраслевых, в едином плане, и скоординировав их действия", – высказался глава Архангельской области. Цыбульский как глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", отметил также важность развития не только инфраструктурных проектов, реализуемых в макрорегионе, но и поддержки участников масштабных процессов, связанных с развитием АЗРФ. "Что здесь сегодня, мне кажется, критически важно: сделать СМП конкурентным южному направлению. А значит, нам надо на какой-то рассчитанный экономическими ведомствами период определить субсидирование отправок по Севморпути. Это (транспортировка грузов - ред.) примерно должно быть в 1,5–2 раза дешевле, чем сегодня", - сказал он. По мнению Цыбульского, это должно быть конкурентно и стоить столько же или дешевле, чем провозить по железной дороге и через Восточный полигон. "У Северного морского пути сегодня нет другой возможности, чтобы развиться. Когда мы наполним его ледоколами, когда мы наполним его достаточным количеством единиц флота, тогда, конечно, сработает эффект масштаба, и естественным образом эта стоимость начнет падать", - пояснил губернатор. Международный арктический форум проходит 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250303/arkhangelsk-2002690706.html
https://ria.ru/20250227/vlasti-2001947643.html
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архангельская область, александр цыбульский, арктика
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Арктика
Цыбульский поддержал идею комплексного проекта по развитию арктической зоны

Александр Цыбульский поддержал идею проекта по развитию арктической зоны России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский . Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области, глава комиссии Госсовета по международной кооперации и экспорту Александр Цыбульский на совместном заседании пяти комиссий в рамках Международного арктического форума поддержал идею создания комплексного документа, который в национальных масштабах будет сосредоточен на развитии Российской Арктики.
Как было отмечено в ходе заседания, Российская Арктика является важнейшей ресурсной и логистической базой с огромным экономическим и стратегическим потенциалом. Объединение управленческих, финансовых и инфраструктурных решений и возможностей в рамках единого комплексного проекта, который позволит ускорить освоение арктических территорий, повысить транспортную доступность макрорегиона и обеспечить реализацию долгосрочных задач в сфере ресурсного и промышленного развития, – эти вопросы стали предметом обсуждения глав арктических регионов и представителей федеральной власти.
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"Я полностью поддерживаю идею создания отдельного проекта (по развитию Арктики - ред.), дискуссия продолжится, как его назвать, но отдельный документ, отдельная стратегия, которая будет наполнена конкретными мероприятиями, приоритизирована по времени и акцептирована (финансовыми - ред.) средствами, точно нам нужна", – сказал губернатор Архангельской области.
По мнению Цыбульского, проект должен быть наполнен мероприятиями, и Северный морской путь должен быть неотъемлемой частью стратегии, поскольку арктическая зона РФ изначально и предполагалась как территория, которая тяготеет экономически, промышленно, логистически к акватории Севморпути. Арктическая зона Российской Федерации – это территория, относящаяся к СМП, поэтому он является основным драйвером развития арктической территории.
Цыбульский в ходе дискуссии также озвучил идею создания отдельной организационно-правовой структуры, которая выступала бы в качестве основного оператора всего комплекса мероприятий развития арктической зоны в целом и Северного морского пути в частности.
"Когда масштаб задачи такой, как развитие Арктики и Северного морского пути, это соизмеримо и с развитием Дальнего Востока и соизмеримо, как в свое время говорили, с задачей по освоению космоса. Поэтому я думаю, что к бюрократии это точно не приведет, а наоборот, добавит эффективности этому процессу, как минимум, соединив всех игроков отраслевых, в едином плане, и скоординировав их действия", – высказался глава Архангельской области.
Цыбульский как глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", отметил также важность развития не только инфраструктурных проектов, реализуемых в макрорегионе, но и поддержки участников масштабных процессов, связанных с развитием АЗРФ.
"Что здесь сегодня, мне кажется, критически важно: сделать СМП конкурентным южному направлению. А значит, нам надо на какой-то рассчитанный экономическими ведомствами период определить субсидирование отправок по Севморпути. Это (транспортировка грузов - ред.) примерно должно быть в 1,5–2 раза дешевле, чем сегодня", - сказал он.
По мнению Цыбульского, это должно быть конкурентно и стоить столько же или дешевле, чем провозить по железной дороге и через Восточный полигон. "У Северного морского пути сегодня нет другой возможности, чтобы развиться. Когда мы наполним его ледоколами, когда мы наполним его достаточным количеством единиц флота, тогда, конечно, сработает эффект масштаба, и естественным образом эта стоимость начнет падать", - пояснил губернатор.
Международный арктический форум проходит 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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