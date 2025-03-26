https://ria.ru/20250326/tramp-2007337412.html
Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира
Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира - РИА Новости, 26.03.2025
Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира
Президент США Дональд Трамп в среду в эфире телеканала Newsmax выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:47:00+03:00
2025-03-26T04:47:00+03:00
2025-03-26T04:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в эфире телеканала Newsmax выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине."Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что (Владимир - ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось", - заявил Трамп телеканалу Newsmax.Ранее в Белом доме сообщили, что по итогам встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, украина, дональд трамп
В мире, Москва, Киев, Украина, Дональд Трамп
Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира
Трамп: и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине