https://ria.ru/20250326/tramp-2007337412.html

Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира

Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира - РИА Новости, 26.03.2025

Трамп считает, что Москва и Киев хотят достичь мира

Президент США Дональд Трамп в среду в эфире телеканала Newsmax выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:47:00+03:00

2025-03-26T04:47:00+03:00

2025-03-26T04:48:00+03:00

в мире

москва

киев

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в эфире телеканала Newsmax выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине."Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что (Владимир - ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось", - заявил Трамп телеканалу Newsmax.Ранее в Белом доме сообщили, что по итогам встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007308894.html

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киев, украина, дональд трамп