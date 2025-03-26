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Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.03.2025
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16:44 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007500558.html
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:44:00+03:00
2025-03-26T16:44:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет стал первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Что такое искусственный интеллект? Это алгоритм, способный к самообучению на основе данных, которые он потребляет. И, конечно, элементы, связанные с его обучением, с технологией его создания, с чипами, которые нужны, с программами, сетками, нейронами - это все элементы борьбы за технологическое лидерство, за лидерство в мире. У нас есть две компании которые на сегодняшний день в лидерах", - сказал Мишустин во время отчета.
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технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта

Мишустин: две российские компании находятся в лидерах в сфере технологий ИИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет стал первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
"Что такое искусственный интеллект? Это алгоритм, способный к самообучению на основе данных, которые он потребляет. И, конечно, элементы, связанные с его обучением, с технологией его создания, с чипами, которые нужны, с программами, сетками, нейронами - это все элементы борьбы за технологическое лидерство, за лидерство в мире. У нас есть две компании которые на сегодняшний день в лидерах", - сказал Мишустин во время отчета.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Вчера, 14:43
 
ТехнологииРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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