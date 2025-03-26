https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007500558.html

Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта

Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:44:00+03:00

2025-03-26T16:44:00+03:00

2025-03-26T16:44:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет стал первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Что такое искусственный интеллект? Это алгоритм, способный к самообучению на основе данных, которые он потребляет. И, конечно, элементы, связанные с его обучением, с технологией его создания, с чипами, которые нужны, с программами, сетками, нейронами - это все элементы борьбы за технологическое лидерство, за лидерство в мире. У нас есть две компании которые на сегодняшний день в лидерах", - сказал Мишустин во время отчета.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф