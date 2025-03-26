https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007500558.html
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:44:00+03:00
2025-03-26T16:44:00+03:00
2025-03-26T16:44:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет стал первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Что такое искусственный интеллект? Это алгоритм, способный к самообучению на основе данных, которые он потребляет. И, конечно, элементы, связанные с его обучением, с технологией его создания, с чипами, которые нужны, с программами, сетками, нейронами - это все элементы борьбы за технологическое лидерство, за лидерство в мире. У нас есть две компании которые на сегодняшний день в лидерах", - сказал Мишустин во время отчета.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта
Мишустин: две российские компании находятся в лидерах в сфере технологий ИИ
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что две российские компании сегодня находятся в лидерах в сфере технологий искусственного интеллекта.
Мишустин
в среду выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет стал первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным
в мае после инаугурации главы государства.
"Что такое искусственный интеллект? Это алгоритм, способный к самообучению на основе данных, которые он потребляет. И, конечно, элементы, связанные с его обучением, с технологией его создания, с чипами, которые нужны, с программами, сетками, нейронами - это все элементы борьбы за технологическое лидерство, за лидерство в мире. У нас есть две компании которые на сегодняшний день в лидерах", - сказал Мишустин во время отчета.