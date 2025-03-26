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Новгородские судебные приставы передали на СВО 12 конфискованных машин - РИА Новости, 26.03.2025
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Надежные люди
 
17:54 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/svo-2007536229.html
Новгородские судебные приставы передали на СВО 12 конфискованных машин
Новгородские судебные приставы передали на СВО 12 конфискованных машин - РИА Новости, 26.03.2025
Новгородские судебные приставы передали на СВО 12 конфискованных машин
Новгородские судебные приставы передали для бойцов СВО 12 машин, мотоцикл "Урал" и мопед, конфискованные у нетрезвых владельцев, сообщает пресс-служба УФССП... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:54:00+03:00
2025-03-26T17:54:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Новгородские судебные приставы передали для бойцов СВО 12 машин, мотоцикл "Урал" и мопед, конфискованные у нетрезвых владельцев, сообщает пресс-служба УФССП России по региону. Уточняется, что все автотранспортные средства подлежали конфискации в рамках уголовных дел, в основном за управление в состоянии алкогольного опьянения. Ранее их владельцы уже привлекались к административной ответственности за данное нарушение. В итоге, суд при рассмотрении дел за повторные нарушения принимал решения об изъятии автотранспортных средств, принадлежащих нарушителям, обратив их в доход государства. "12 легковых автомобилей, мотоцикл "Урал" и мопед новгородские судебные приставы передали бойцам на СВО... Указанные конфискованные автотранспортные средства переданы в министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего использования на территориях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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россия, авто, сво, новгородская область
Надежные люди, Россия, Авто, СВО, Новгородская область
Новгородские судебные приставы передали на СВО 12 конфискованных машин

Новгородские судебные приставы передали в зону СВО 12 конфискованных машин

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Новгородские судебные приставы передали для бойцов СВО 12 машин, мотоцикл "Урал" и мопед, конфискованные у нетрезвых владельцев, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.
Уточняется, что все автотранспортные средства подлежали конфискации в рамках уголовных дел, в основном за управление в состоянии алкогольного опьянения. Ранее их владельцы уже привлекались к административной ответственности за данное нарушение. В итоге, суд при рассмотрении дел за повторные нарушения принимал решения об изъятии автотранспортных средств, принадлежащих нарушителям, обратив их в доход государства.
"12 легковых автомобилей, мотоцикл "Урал" и мопед новгородские судебные приставы передали бойцам на СВО... Указанные конфискованные автотранспортные средства переданы в министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего использования на территориях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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