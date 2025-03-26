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Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО 120 накидок-невидимок - РИА Новости, 26.03.2025
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Надежные люди
 
14:26 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/svo-2007451580.html
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО 120 накидок-невидимок
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО 120 накидок-невидимок - РИА Новости, 26.03.2025
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО 120 накидок-невидимок
Орловский Народный фронт отправил участникам СВО 120 накидок и костюмов из антитепловизорной ткани, благодаря которой бойцы становятся невидимыми для... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:26:00+03:00
2025-03-26T14:26:00+03:00
надежные люди
орловская область
сво
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил участникам СВО 120 накидок и костюмов из антитепловизорной ткани, благодаря которой бойцы становятся невидимыми для противника, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области. Народный фронт Орловской области по запросу командования группировки "Север" закупил рулоны с тканями для швейного предприятия, которое с самого начала СВО организовало пошив всего необходимого для бойцов на передовой, отметили в пресс-службе движения. Сотрудники предприятия шьют для военных окопные подкладки, балаклавы, костюмы, плащи, накидки, подсумки и многое другое. "Им удалось самим разработать и придумать технологию изготовления антитепловизорных костюмов для снайперов с помощью комбинирования различных тканей. Благодаря таким костюмам враг не видит нашего солдата при разведке территорий, что позволяет находиться "в тени" и появиться в подходящий момент. Нашими общими усилиями мы отправили уже 120 накидок и костюмов", – поделился руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба. Чтобы получить такой костюм, используется не только камуфляж, а еще порядка трех-четырех видов других тканей, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250326/svo-2007438424.html
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орловская область, сво
Надежные люди, Орловская область, СВО

Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО 120 накидок-невидимок

© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиКостюм-невидимка из антитепловизорной ткани, которые шьют в Орловской области для бойцов СВО
Костюм-невидимка из антитепловизорной ткани, которые шьют в Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Костюм-невидимка из антитепловизорной ткани, которые шьют в Орловской области для бойцов СВО
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил участникам СВО 120 накидок и костюмов из антитепловизорной ткани, благодаря которой бойцы становятся невидимыми для противника, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.
Народный фронт Орловской области по запросу командования группировки "Север" закупил рулоны с тканями для швейного предприятия, которое с самого начала СВО организовало пошив всего необходимого для бойцов на передовой, отметили в пресс-службе движения. Сотрудники предприятия шьют для военных окопные подкладки, балаклавы, костюмы, плащи, накидки, подсумки и многое другое.
"Им удалось самим разработать и придумать технологию изготовления антитепловизорных костюмов для снайперов с помощью комбинирования различных тканей. Благодаря таким костюмам враг не видит нашего солдата при разведке территорий, что позволяет находиться "в тени" и появиться в подходящий момент. Нашими общими усилиями мы отправили уже 120 накидок и костюмов", – поделился руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба.
Чтобы получить такой костюм, используется не только камуфляж, а еще порядка трех-четырех видов других тканей, уточняется в сообщении.
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Надежные людиОрловская областьСВО
 
 
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