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Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции
Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 26.03.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:05:00+03:00
2025-03-26T14:05:00+03:00
2025-03-26T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Романовка, Миньковка, Часов Яр, Дружба, Калиново, Заря, Катериновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад беспилотных летательных аппаратов и склад горючего, сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, США, Безопасность
Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции
ВСУ потеряли до 310 военных в зоне действий "Юга"