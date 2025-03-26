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Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции

Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 26.03.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:05:00+03:00

2025-03-26T14:05:00+03:00

2025-03-26T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Романовка, Миньковка, Часов Яр, Дружба, Калиново, Заря, Катериновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад беспилотных летательных аппаратов и склад горючего, сообщили в Минобороны.

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, сша, безопасность