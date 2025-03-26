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В Перми бизнесмены и пенсионерка отправили помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 26.03.2025
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Надежные люди
 
13:49 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/svo-2007438424.html
В Перми бизнесмены и пенсионерка отправили помощь участникам спецоперации
В Перми бизнесмены и пенсионерка отправили помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 26.03.2025
В Перми бизнесмены и пенсионерка отправили помощь участникам спецоперации
Предприниматели в Пермском крае приобрели несколько отечественных внедорожников для бойцов специальной военной операции, пенсионерка закупила на свою пенсию... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:49:00+03:00
2025-03-26T13:49:00+03:00
надежные люди
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ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Предприниматели в Пермском крае приобрели несколько отечественных внедорожников для бойцов специальной военной операции, пенсионерка закупила на свою пенсию пряжу и связала шерстяные носки, техника и белье отправлены военнослужащим, сообщил глава регионального благотворительного фонда "Единый центр поддержки" Рафаил Аллахвердиев. "Хотелось бы отметить: одна бабушка на свою пенсию закупила нитки, связала носки. Несколько пар носков, на что хватило пенсии, принесла, передала. Или, например, предприниматель из Бардымского района купил два "УАЗика" и отправил на фронт. Предприниматель из Перми приобрел три машины, которые также ушли на фронт", - сказал Аллахвердиев на заседании краевого правительства в среду. По его словам, регулярно бойцам, чтобы "греть их душу", направляются письма от детей и старшего поколения. По данным пресс-службы губернатора и краевого правительства, в марте военнослужащим из Пермского края в зоне СВО фонд "Единый центр поддержки" отправил очередной гуманитарный груз массой более 10 тонн (технику, одежду, продукты питания и другое).
https://ria.ru/20250324/svo-2007054641.html
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пермь, пермский край, сво
Надежные люди, Пермь, Пермский край, СВО
В Перми бизнесмены и пенсионерка отправили помощь участникам спецоперации

Аллахвердиев рассказал об отправленной гумпомощи из Пермского края в зону СВО

© Depositphotos.com / ParStudПермь
Пермь - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Depositphotos.com / ParStud
Пермь. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Предприниматели в Пермском крае приобрели несколько отечественных внедорожников для бойцов специальной военной операции, пенсионерка закупила на свою пенсию пряжу и связала шерстяные носки, техника и белье отправлены военнослужащим, сообщил глава регионального благотворительного фонда "Единый центр поддержки" Рафаил Аллахвердиев.
"Хотелось бы отметить: одна бабушка на свою пенсию закупила нитки, связала носки. Несколько пар носков, на что хватило пенсии, принесла, передала. Или, например, предприниматель из Бардымского района купил два "УАЗика" и отправил на фронт. Предприниматель из Перми приобрел три машины, которые также ушли на фронт", - сказал Аллахвердиев на заседании краевого правительства в среду.
По его словам, регулярно бойцам, чтобы "греть их душу", направляются письма от детей и старшего поколения.
По данным пресс-службы губернатора и краевого правительства, в марте военнослужащим из Пермского края в зоне СВО фонд "Единый центр поддержки" отправил очередной гуманитарный груз массой более 10 тонн (технику, одежду, продукты питания и другое).
Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь
24 марта, 20:06
 
Надежные людиПермьПермский крайСВО
 
 
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