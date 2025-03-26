https://ria.ru/20250326/sud-2007328192.html

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой*

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой* - РИА Новости, 26.03.2025

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой*

Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, заочно осужденной на 6,5 лет колонии общего режима по делу об... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:47:00+03:00

2025-03-26T01:47:00+03:00

2025-03-26T01:47:00+03:00

происшествия

россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, заочно осужденной на 6,5 лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Лазаревой* 24 декабря прошлого года. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.*Физическое лицо, признанное иноагентом

https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html

https://ria.ru/20250324/shtraf-2007012537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, татьяна лазарева