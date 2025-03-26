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Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой* - РИА Новости, 26.03.2025
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01:47 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/sud-2007328192.html
Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой*
Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой* - РИА Новости, 26.03.2025
Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой*
Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, заочно осужденной на 6,5 лет колонии общего режима по делу об... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:47:00+03:00
2025-03-26T01:47:00+03:00
происшествия
россия
татьяна лазарева
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, заочно осужденной на 6,5 лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Лазаревой* 24 декабря прошлого года. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.*Физическое лицо, признанное иноагентом
https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html
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происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой*

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, заочно осужденной на 6,5 лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск
Вчера, 17:32
Второй западный окружной военный суд вынес приговор Лазаревой* 24 декабря прошлого года. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее.
Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.
*Физическое лицо, признанное иноагентом
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии
24 марта, 17:16
 
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